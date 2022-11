Joven y libre

El principal problema de los jóvenes tiene nombre propio: Pedro Sánchez. Para el presidente del Gobierno de España los jóvenes solo son números, solo son votos. Ni le importan ni le preocupan los retos a los que la juventud española se enfrenta. Su máxima pretensión es conseguir una juventud dormida, aborregada y abonada al fracaso. Una juventud sin aspiraciones a formar una familia o iniciar un proyecto de vida sin depender de un Estado controlador.

España es el país con mayor tasa de desempleo juvenil de toda la Unión Europea y el Gobierno de Sánchez no está haciendo nada por remediarlo, nada salvo subirse a ellos mismos el sueldo un 4%. No hacen nada salvo pisotear la educación de los jóvenes, destruir la cultura del esfuerzo y condenarles a no poder tener ni una sola oportunidad. No hacen nada salvo colocar a los suyos, como ocurre en Fuenlabrada o con los cientos de asesores afines al sanchismo.

Destruyen todo cuanto tocan y nada se les pone por delante, ni el Código Penal ni la Constitución, para lograr sus fines y mantenerse así en el poder. El socialismo ni tiene líneas rojas ni tiene escrúpulos como hemos podido comprobar.

Madrid es hoy la comunidad autónoma que mejor representa ese espíritu de la juventud

Y mientras ellos pactan con quienes quieren destruir todo, nos condenan a todos. Y mientras, arrebatan los sueños y aspiraciones de miles de jóvenes por todo el territorio nacional.

Afortunadamente, Madrid es tierra de esperanza para todos esos jóvenes que quieren volar libre, que quieren tener la mejor educación y los mejores servicios públicos. Madrid es tierra de oportunidad para todos esos jóvenes que buscan un trabajo, que desean emprender y arriesgar. Madrid es tierra acogedora para quienes, además, quieren formar su propia familia. Madrid es todo lo opuesto al Gobierno socialista de Pedro Sánchez y por eso cada vez más jóvenes deciden vivir en Madrid. Porque Madrid y los jóvenes no se rinden, no se conforman, no se resignan ni dejan de luchar. Madrid es hoy la comunidad autónoma que mejor representa ese espíritu de la juventud, esas ansías de vivir y mejorar.

Madrid es joven pero, sobre todo, es libre.