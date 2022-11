ERC: "Es incomprensible que independentistas no celebren el fin de la sedición"

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha reivindicado que su partido representa "el independentismo útil que hace que las cosas pasen" y ha advertido que "sería incomprensible" que haya independentistas y demócratas "que no celebren la supresión del delito de sedición".

En un acto en Vilafranca del Penedès (Barcelona), Vilalta, que es también la portavoz de ERC, ha enmarcado la supresión del delito de sedición acordado entre su partido, el PSOE y UP como un paso más en "la agenda antirrepresiva" de Esquerra.

Esto, ha indicado, "lo hemos conseguido gracias a la vía de la negociación y la política" y "con la fuerza que nos da utilizar este camino hemos logrado algo que parecía imposible pero que pedían todos, que es que el delito por el que fueron condenados a prisión nuestros compañeros quede derogado".

"Solo por esto todos los independentistas y demócratas deberían estar celebrándolo como una victoria, y sería incomprensible que no lo hagan", ha subrayado la dirigente republicana.

"Reivindicamos el independentismo útil, que hace que las cosas pasen", ha afirmado Vilalta antes de añadir que "cuanta menos capacidad represiva tenga el Estado y el independentismo sea más fuerte, más cerca estaremos de conseguir nuestros objetivos".

"Pero que no se equivoquen, aquí no habrá normalidad hasta que no podamos decidir el futuro de Cataluña y no haya ninguna causa judicial abierta, porque los objetivos los tenemos muy claros, son la amnistía y la autodeterminación, si bien cada paso que damos lo tenemos que celebrar".

No se equivoquen: no habrá normalidad hasta que no podamos decidir sobre el futuro de Cataluña"

La secretaria general adjunta de ERC ha explicado que su formación tiene un "doble objetivo: ayudar a la gente en el día a día a construir oportunidades para vivir mejor sin dejar nadie atrás, y también trabajar para la consecución de la república catalana".

"Reivindicamos lo que ya somos, el primer partido político del país, al servicio de la ciudadanía, un partido de gobiernos, con el presidente de la Generalitat después de 80 años de no tener esta responsabilidad, pero también con las muchísimas alcaldías que tiene ERC en todo el país".

Según Vilalta, a través de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, ERC quiere hacer "cosas distintas a las que ha hecho la sociovergencia durante 40 años en los que se repartía el país", pactando "para poder controlar instituciones".

Sobre PSC y JxCat

"Ofrecemos alternativas, y lo hacemos frente a los que continuamente nos dan lecciones, el PSC, pero que son incapaces de gestionar bien el caos de Cercanías y de Renfe", ha apuntado.

Respecto a JxCat, Vilalta ha afirmado que "a los que dimiten de sus responsabilidades, y lo hacen en un contexto de crisis, nos erigimos adquiriendo más compromisos, con perseverancia, y ganas de trabajar en favor del país, y con responsabilidad pública".

"Pensamos en la gente, y por esto no queremos paralizar el país por cuestiones internas, ni generar más incertidumbre y provisionalidad, sino gobernar haciendo políticas transformadoras", ha añadido.

En el mismo acto, la consellera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, ha apuntado que ERC está construyendo "un Gobierno fuerte, cohesionado y con las ideas claras, que aprovecha toda la fuerza política que tiene para tirar adelante el país".