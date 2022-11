La gran bronca de Shakira y Piqué antes de firmar el acuerdo de divorcio, según 'Socialité'

Shakira y Piqué llegaron esta semana al ansiado acuerdo de divorcio, tras lo cual publicaron un comunicado oficial: "Nuestro único objetivo es proteger a nuestros hijos", aseguraba la expareja en el escrito.

Tal y como se informó, el exdefensa del Barça, que acaba de abandonar el fútbol, ha cedido y la cantante colombiana se marchará a Miami a vivir con sus dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años.

Aun así, los niños pasarán en Barcelona las Navidades y, una vez comience el año, volverán a cruzar el charco. Sin embargo, a cambio, el exdeportista podrá viajar para verlos siempre que lo desee.

Una buena noticia, el entendimiento alcanzado entre las partes, que, sin embargo, estuvo empañado por un supuesto encontronazo entre ellos. Según Socialité, la expareja "mantuvo una fuerte bronca justo antes de firmar el acuerdo".

Al parecer, y según informan al programa de Telecinco, entre el exfutbolista y la artista se produjeron llamadas "de personas que no le hicieron gracia a Shakira", salidas y entradas de Piqué e, incluso, referencias a Clara Chía, la actual novia del exculé.

Y es que, según rebota el espacio televisivo de LOC, "Shakira mantenía que Piqué, un hombre entregado al fútbol (y dedicado a otra relación sentimental) no podía ser un padre al cien por cien".

Por eso, y porque Shakira exigía llevarse a los niños a Miami y no esperar dos años, como se puso sobre la mesa en un principio, Piqué "se levantó, se fue a casa de sus padres y, al volver, discutieron con quién pasarían la Navidad".

"¿Es cierto que a Shakira no le hace gracia que sus hijos tengan contacto con Clara Chía?", se pregunta el programa de Telecinco. Según se ha publicado, la cantante no habría incluido ninguna cláusula que tenga que ver con Clara Chía, nueva novia de su ex. "Shakira nunca ha querido incluir una cláusula que restringiese el contacto de sus pequeños con la pareja de Gerard. La cantante ha pasado definitivamente esa página y entiende que por la educación de sus hijos debe evitar conflictos", apuntan a Semana.