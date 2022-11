La actual vida de Paco Porras, 3 años alejado de la tele: arruinado y obligado a reinventarse

Paco Porras, el que fuera uno de los personales televisivos más llamativos de finales de los noventa y principios de los 2000, se encuentra en estos momentos fuera de la televisión. Lleva tres años lejos de la pequeña pantalla, pero este domingo ha reaparecido en Socialité, programa para el que se ha sincerado, revelando cómo es su vida en la actualidad.

Así, Porras ha asegurado que se encuentra arruinado y está atravesando uno de los peores momentos de su vida. "La fama es como la espuma de la cerveza, subes y luego bajas", indica. "Yo he llegado a ganar, de las pesetas antiguas, 300.000 diarias durante veintitantos años", desvela.

Pero ahora no tiene nada, por lo que ha buscado ayuda en otros personajes del medio que él, en su día, rescató, pero nadie le tiende la mano. Televisivos como Yurena, la Bruja Lola, Leonardo Dantés o Toni Genil. "Esos mismos freaks que yo produje, ahora no me habla ninguno", denuncia Porras. "Ninguno me ha ayudado".

El vidente, que se hizo popular por leer el futuro en frutas y verduras, ha tenido que reinventarse, ya que ahora lo ve "a través de los espejos".