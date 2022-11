Raquel Mosquera lleva un tiempo alejada de la televisión. Su última intervención pública tuvo lugar en 'Viva la vida', pero mucho ha llovido desde entonces. Rocío Carrasco ha destapado alguno de los episodios que ha vivido con la viuda de su padre, Pedro Carrasco, y ha llegado a advertirle en 'En el nombre de Rocío' que le dé las pertenencias de su padre. Ahora, Raquel responde en 'Sábado Deluxe' pero, nada más llegar, vive un tenso momento con Jorge Javier Vázquez.

"Mi familia me ha dicho que me estoy metiendo en la boca del lobo", comenta Raquel nada más encontrarse con Jorge Javier Vázquez. Se enfrenta a su entrevista más dura y lo cierto es que ha habido muchas complicaciones hasta que se ha llegado a un acuerdo. Es aquí cuando se produce un tenso encuentro entre el presentador y la invitada, pues Raquel considera que a Rocío Carrasco "se le tiene muy protegida" y Jorge considera "no ha dejado trabajar al programa".

Jorge cree que es poco profesional las exigencias y vetos que ha impuesto Raquel y cree que ella, a diferencia de Rocío Carrasco, ala que tanto critica y cuestiona, eso no lo ha hecho nunca. Le llega a decir a la invitada que miente y que "juega sucio", a lo que ella reacciona de la siguiente manera: "Lo que pasa es que tú ahora conmigo ya no te ríes ni me sigues en Instagram porque eres muy amigo de Rocío Carrasco". Le llama "acomplejado" y él se ofende.

En la entrevista están presentes Lydia Lozano, Kiko Matamoros, María Patiño y Antonio Montero, pero la lista de vetados no es corta: Carmen Borrego, José Antonio Avilés, Pilar Vidal, Belén Rodríguez, Kiko Hernández, Jimmy Giménez Arnau y Paloma García Pelayo no han podido acudir a plató por culpa de esta imposición por parte de Raquel. Eso sí, Pilar, Carmen y Jimmy se encuentran cerca de plató para estar muy pendientes de todo lo que suceda.