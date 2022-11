'El campo es nuestro': el aprendizaje del programa revelación de Aragón TV

Hay mentiras que de tanto repetirse acaban sonando a certidumbre. También en televisión, donde se asumen como veraces cuentos como el que dice que quien no es conocido no interesa a la audiencia. Y, claro, hasta los participantes de los concursos se repiten. Una y otra vez. Siempre los mismos, pues así las cadenas se aseguran de que el espectador ya les tiene cariño de antemano.

Aunque, al final, nos vamos olvidando de que la pantalla no sólo es reconocer, sobre todo es descubrir. De ahí el éxito de 'El campo un nuestro' en las tardes de Aragón TV. En una franja de gran competencia entre culebrones de la ficción, de la realidad y viceversa, destaca este docushow de Factoría Plural con cabezas de cartel que no suelen ocupar portadas y, en cambio, son el sustento del día a día de una comunidad autónoma.

El triunfo de este formato autóctono está en contar con pasión las vicisitudes del mundo rural con sus protagonistas enfocados en ese primer plano que se fija en lo más importante. Y te quedas atrapando porque conectas con personas, mientras aprendes de oficios de la agricultura y ganadería. La vida en primera persona con sus ilusiones, obstáculos, aprietos y hasta dudas. La audiencia se identifica. Aunque no conozca a la vaca que está siendo protagonista. Pero está aprendiendo mientras atiende a cómo da de mamar a su cría.

La dificultad de 'El campo es nuestro' reside en que es un programa diario. Podría caer en la repetición. Al contrario, el espacio es hábil para permitirse innovar en la forma de contar historias, lanzar guiños cómplices a la audiencia y, así, generar un todopoderoso vínculo con el espectador. Porque la narración reúne esa picaresca de la desacomplejada curiosidad infantil que sigue motivándonos de mayores.

Más aún si se utiliza la desacomplejada curiosidad infantil para enfocar desde el desenfado lo que somos y no siempre los medios de comunicación saben cómo mirarlo. Será porque desde las alturas de los rascacielos de las grandes ciudades se sigue observando con cierto paternalismo al sector primario. Aunque, por algo se llama primario. Sin el campo no hay ciudades. Sin el campo no hay civilización. El campo es nuestro lo recuerda, lo divulga, lo enseña desde una brillante mirada joven que no entiende de edades y que siempre otorga el valor de la empatía a la vida. En este caso, a la vida de nuestros campos que, aunque algunos urbanitas no lo saben, representan la vida de todos.