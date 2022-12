Cómo entender mejor a nuestras cacatúas: así es su lenguaje corporal

Hablar con nuestras mascotas es un comportamiento común. Da igual si tenemos un perro, un gato o un lagarto, siempre vamos a tener palabras amables para ellos, a pesar de que no hablan nuestro idioma. No obstante, aunque no hablemos la misma lengua, sí podemos comunicarnos con ellos o, al menos, entender unos básicos, es una cuestión de observar.

El lenguaje corporal es muy importante a la hora de entender a nuestros animales de compañía, ya sean perros, gatos o cualquier otro animal. Siempre van a existir unas señales que debemos conocer y que debemos respetar. Por ejemplo, el Centro de Comportamiento Animal de Nueva Jersey (The Animal Behavior Center) ha descifrado algunas claves de la comunicación no verbal de las cacatúas, una de las psitácidas más comunes en los hogares.

Aunque no es una ciencia exacta, los expertos del centro han diferenciado hasta diez señales que realizan las cacatúas para mostrar diferentes sentimientos como el miedo, la emoción por algo o un estado de relajación, al igual que han identificado algunos gestos que realizan cuando quieren algo.

El lenguaje corporal de las cacatúas

Por ejemplo, si se encuentran en un estado de alerta, estos animales tenderán a erguir su cresta y su cuerpo, mostrando las plumas planas y, además, podrían realizar vocalizaciones fuertes y abrasivas. Por otro lado, si tiene miedo o se siente inseguro por algún motivo, encogerá la cresta hacia atrás, apretará sus plumas, estirará el cuello y se reclinará hacia atrás.

El centro de comportamiento animal también ha identificado cómo se comportan las cacatúas cuando se sienten emocionadas o alegres por algo: pondrá su cresta erguida, al igual que su cuerpo, posiblemente rebotará y realizará vocalizaciones en un tono alegre.

Por lo contrario, si se encuentra cómodo y relajado, mostrará signos de adormecimiento, cerrará un poco los ojos (es decir, no estarán redondos, como suelen estar normalmente), tapará un poco el pico con sus plumas, las cuales mostrará como si fueran más esponjosas. Además, se posará solo en un pie.

Otra señal importante que debemos conocer si tenemos uno de estos animales en casa son los signos de calor, especialmente en verano. Si nuestra cacatúa está acalorada, separará las alas ligeramente del cuerpo y moverá la lengua de dentro hacia afuera repetidamente, en una especie de jadeo. De ser así, deberíamos ofrecerle alguna forma para refrescarse, como un cuenco con agua donde pueda bañarse o algo fresquito que pueda lamer.

También, si nuestra cacatúa está interesada por algo que estamos haciendo o algo que vamos a ofrecerle, observaremos que girará la cabeza (para ver con claridad por uno de sus ojos, que es como estos animales observan al detalle) y mostrará las plumas esponjosas, como signo de que está relajada.

Por último, en cuanto a sentimientos y comportamientos, si se encuentran en estado de anidación, empezarán a realizar ciertas acciones como triturar materiales que tengan a su alcance o sentirse atraídos por rincones oscuros o cajas. Les veremos también con regularidad en una posición inclinada hacia delante, con la cola hacia arriba y la cabeza hacia abajo.

Como ya hemos mencionado, los expertos del centro de comportamiento animal también han identificado algunas señales que las cacatúas repiten cuando quieren algo. Por ejemplo, si quieren darse un baño, lo pedirán batiendo las alas, rebotando y vocalizando.

Si quieren coger algo que, por ejemplo, podamos tener nosotros en las manos, levantarán una de sus patas y vocalizarán para llamar la atención. Literalmente es como si estuvieran diciendo "dame eso".

Y, por último, si no están cómodos y adoptan una aptitud agresiva, antes de mordernos nos advertirán inclinando su cuerpo hacia delante, mostrando su cresta y plumas planas, formando casi una línea recta y abrirán el pico, moviéndose hacia nosotros.

Sabiendo estos básicos sobre las posturas y los comportamientos de las cacatúas en cautividad, ahora podemos comunicarnos mejor con ellas y forjar un vínculo más fuerte, algo fundamental con este tipo de psitácidas que necesitan formar parte de un grupo social y participar.