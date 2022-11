Feijóo, sobre la reforma de la sedición: "Sánchez acepta el chantaje independentista para proteger su integridad"

"He confirmado que Sánchez ha aceptado el chantaje independentista para mantener la mayoría parlamentaria y proteger su integridad". Esa ha sido la primera reacción, este viernes, del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo tras la reforma del delito de sedición planteada por el Gobierno de coalición. Así, aseguró que Sánchez "no tiene límites para seguir en el poder" y pide que los socialistas "tomen posiciones" frente a la medida que quiere aplicar el Ejecutivo. "O se está con los condenados y con los fugados o se está con la legalidad democrática", sentenció el líder popular, que pidió a los barones socialistas que intenten "que esta medida no siga adelante".

En palabras de Feijóo, el actual jefe del Ejecutivo "quiere continuar en el poder sin importar lo que se pide a cambio" y anunció que si llega a la Moncloa el PP revertirá la decisión sobre el delito de sedición "cuanto antes". Según él, "ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución", para terminar diciendo que "la impunidad nunca trae convivencia". En una comparecencia desde Génova, el gallego apuntó que "hoy Sánchez está más cerca del independentismo que de la Constitución" y los populares, por eso, son "la alternativa porque el centro político no está huérfano".

