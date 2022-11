Soy Oráculo

Hay un tiktoker, Luis el Oráculo, que dice saber qué número se llevará el gordo de Navidad y lo ha desvelado gratis et amore en diversas redes sociales: el 20.182. Algunos ya deben de estar haciendo cola en Doña Manolita, pero que nadie se equivoque: el número solo lo sé yo y es otro.

En el capítulo 84 de Rayuela, la novela del ingenioso Julio Cortázar, el narrador hace un paréntesis para manifestar una boutade magnífica: “El genio es elegirse genial y acertar”. El bueno de Luis quizá no se ha elegido genio, pero sí oráculo, que es casi más valiente. Y pone las cartas bocarriba y encima del tapete.

Hasta el momento, Luis el Oráculo pronosticaba el porvenir como otros colegas suyos, con vaguedades de interpretación múltiple, a gusto del consumidor: “Veo un cambio importante en tu vida”, por ejemplo. Pero el 22 de diciembre se juega su futuro profesional, porque sabremos si ha acertado no ya en el Gordo, sino en el apelativo que le da fama.

En Tu rostro mañana, de Javier Marías, el protagonista es contratado por los servicios secretos británicos para que “lea” rostros. Es un don que permite a Jacobo Deza descifrar qué clase de persona tiene delante: si fiable o no, si traicionera o no, si astuta o no, si adúltera o no, etc. En alguna entrevista, y en la propia novela, Marías expresaba su convicción de que ese don lo atesoramos todos o casi todos, pero carecemos del atrevimiento, del arrojo o del coraje para ejercitarlo, no nos hemos elegido para tener ese don (en línea con lo que consignó Cortázar).

Ahora que todos los viajeros se concentran en sus móviles es fácil contemplar sin disimulo sus facciones y aventurar, como un vidente, biografías y personalidades

Ciertamente vas en el metro y los rostros, si te fijas bien, hablan: no son lienzos en blanco. La conversación con ellos depende de tus ganas de dejarte llevar por la intuición y divagar. Y ahora que todos los viajeros se concentran en sus móviles es fácil contemplar sin disimulo sus facciones y aventurar, como un vidente, biografías y personalidades: “Ese hombre es del Barça, pero está de acuerdo con lo último que ha dicho Tomás Roncero y se siente culpable”; “Ese tipo se esconde en el cuarto de baño de su oficina para jugar al Minecraft: es un adicto”; “Esa mujer está enamorada de su jefe, pero no quiere vivir con él porque él tiene tres chihuahuas y a ella le dan miedo los perros”.

Sin ánimo de pasarme a la autoayuda, resulta evidente que la realidad también responde a nuestra propia disposición volitiva y anímica. Hace unos años tuve un alumno —de novela— que decía que su escritor predilecto era Mark Inhamish. Lo elogiaba mucho. Aseguraba que se trataba de un autor excepcional y que merecía el Nobel. Yo asentía sin tener la más remota idea de a quién se refería. Pero llegué a confirmarle que, en efecto, había leído casi toda su obra. “¿Y te gusta?”, me preguntó él. “Mucho”, respondí sin dudar. Y cambié de tema.

Una tarde me dio por buscar al tal Inhamish en Internet y no lo encontré. De modo que mi alumno se estaba burlando de mí. De modo que había puesto a prueba mi fatuidad. No volvimos a hablar de su escritor predilecto, pero yo percibía en su mirada un brillo burlesco, como si me estuviera diciendo “Así que Inhamish, ¿eh?”.

Una noche de pertinaz insomnio recobré la calma cuando me dio por pensar que tal vez mi alumno decía Mark Inhamish, pero deseaba decir Martin Amis. ¿Por qué iba a querer burlarse de mí aquel alumno encantador, pero cuya pronunciación del inglés era deficiente? Seguidor del principio metodológico de la Navaja de Ockham, en virtud del cual “En igualdad de condiciones, la explicación más simple es la más probable”, caí en la cuenta de que todo lo había inventado el retorcimiento de mi cerebro. Había elegido ser un burlado y casi acerté por mi natural disposición pesimista, y al inventarme la realidad también la estaba creando. Desde entonces practico el optimismo de la voluntad contra viento y marea y caiga quien caiga como fórmula eficaz para mejorar mi vida. Y, así, de un tiempo a esta parte, me ha dado por elegirme oráculo y confío en acertar. El gordo de Navidad caerá en el 00800. ¿Apostamos algo, Luis?