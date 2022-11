La madre de Marta Calvo, sobre la reforma del Código Penal que castigará la ocultación de cadáver: "Un insulto, no pedimos eso"

"Un insulto". Así de tajante se muestra la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, al valorar la reforma del Código Penal, anunciada el viernes por PSOE y Unidas Podemos, que castigará la ocultación de cadáver tras un crimen con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. "Nosotros no pedimos eso", sentencia.

Lejos de lo que dispone la proposición de ley impulsada por los socios de Gobierno, Burón recalca que lo que su familia y las de otras víctimas reclaman es la "prisión permanente revisable para todos los asesinos u homicidas que escondan el cuerpo intencionadamente". "Queremos que, sea homicidio o asesinato en ocultación de cadáver, se aplique la prisión permanente revisable", explica a 20minutos.

De este modo, la madre de Marta Calvo, que ha recurrido la condena del asesino de su hija para pedir precisamente prisión permanente revisable, considera que se ha puesto en boca de las familias una reivindicación que no es la suya, ya que la anunciada reforma del Código Penal no satisface sus demandas. "Para mí, lo que han hecho es insultarnos, con letras mayúsculas. No hay derecho a que hablen en mi boca, porque eso yo no lo he pedido", insiste.

La proposición de ley registrada en el Congreso considera "necesario que el hecho de ocultar el cadáver se castigue penalmente, con independencia de la pena que corresponda, en su caso, por el delito previo que haya ocasionado la muerte, pues se trata de un injusto añadido que merece una respuesta penal diferenciada". De esta manera, el castigo por la ocultación de cadáver se incluirá previsiblemente como un delito contra la integridad moral.

"Encima que nos asesinan a los hijos, encima no tenemos el cuerpo. Lo esconden intencionadamente para hacer más daño todavía", denuncia la madre de la joven valenciana asesinada en 2019 a manos de un hombre al que había conocido a través de internet. Según Burón, para una familia encontrar el cuerpo de la víctima lo cambia todo. "Empezarías un duelo, cosa que yo no he empezado todavía", recuerda. En ese sentido, el texto impulsado por el Gobierno reconoce que la ocultación de cadáver es "una acción que causa un daño específico a los familiares y allegados de la víctima y que resulta particularmente reprochable".

No obstante, la madre de Marta Calvo tiene claro que no va a parar hasta conseguir la ampliación de la prisión permanente revisable para los supuestos de ocultación de cadáver y reincidencia del agresor. "Yo pido la prisión permanente revisable y no voy a parar hasta conseguirlo, lo tengo más claro que el agua", zanja. Además, Burón lamenta la falta de premura del Gobierno a la hora reformar el régimen de aplicación de la prisión permanente revisable. "Llevamos luchando tres años... cuando quieren sí que sacan una ley de hoy para mañana", reprocha al Ejecutivo.

Para ello, su próximo paso es pedir una reunión con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. "Haré lo que tenga que hacer", sentencia. Y es que esta 'madre coraje' se muestra decidida a "luchar contra esas leyes tan injustas y tan irrisorias que tenemos en España", un cometido para el que la familia de la joven valenciana va a creado la Fundación Marta Calvo, "para ayudar a todas esas víctimas y para cambiar estas leyes".