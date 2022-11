El jersey que Lidl vende en Alemania por 7 euros y que empezó siendo una broma

A pesar de que falte todavía más de un mes, la Navidad ya ha llegado a las cadenas de supermercados. En el caso de Lidl, más allá de productos de la época como turrones, polvorones o panettones, la cadena alemana ha puesto a la venta los típicos jerséis navideños por un precio inferior a 10 euros. En Alemania, la compañía ha ido más allá y ha versionado estos jerséis con su logotipo.

Tal y como se puede ver en la página web de Lidl en ese país, la cadena vende dos modelos diferentes de este jersey corporativo, con los colores azul, rojo y amarillo, y patrones navideños en los que integra el logo de la marca.

Tal y como explica Lidl en la descripción del producto, se trata de una prenda con un "corte ceñido al cuerpo, cuello redondo y puños en los extremos de las mangas y el dobladillo".

Jerséis navideños a la venta en Lidl en Alemania. LIDL

El precio de venta es otro de sus atractivos, ya que tan solo cuesta 6,99 euros. Asimismo, se puede encontrar en tallas que van desde la S (44/46) a la XL (56/58), tal y como especifica Lidl en su web.

Fabricado en material 100% poliacrílico, entre las instrucciones de cuidado se recomienda lavar a 40 °C como máximo, no usar blanqueador, no secar en secadora, no planchar y no lavar en seco.

No es la primera vez que la cadena incorpora su logotipo a un producto y lo convierte en todo un éxito. Las zapatillas deportivas con los colores de la marca o las chanclas de verano ya causaron furor entre sus clientes, e incluso llegaron a venderse en tiendas de segunda mano por un precio muy superior al original, que se agotó rápidamente.

Todo empezó siendo una broma

La moda de Lidl por crear productos con su característico logotipo comenzó como una broma, pero no tardó en hacerse realidad.

Fue el 1 de abril de 2019, fecha señalada en el calendario de algunos países como el día de las bromas —el equivalente al Día de los Inocentes en España—, cuando la cadena lanzó una imagen de sus zapatillas con los colores corporativos. La acogida en las redes sociales fue tan buena que decidió llevarla a cabo con un éxito arrollador.