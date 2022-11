'En boca de todos' habla con el abogado de uno de los presuntos asesinos del 'Crimen de la etiqueta': "Nadie ha confesado nada"

En diciembre de 2021, la Policía encontró el cuerpo de un hombre con evidentes signos de tortura en su domicilio de Vallecas. Los agresores entraron en la vivienda buscando una caja fuerte y, aunque pensaron que habían cometido el ataque perfecto, se les olvidó quitar la etiqueta de las bridas que utilizaron para maniatar a su víctima. Comenzaba así el conocido como 'Crimen de la etiqueta', uno de los casos más complicados para la Policía.

A través de las redes sociales, la Policía lanzó un desafío a los usuarios: encontrar a qué comercio pertenecía la etiqueta naranja con el precio (1.80 euros) y las letras SUPER BAZAR grabadas. Rápidamente, los ciudadanos se pusieron en marcha. Aunque la tarea no era sencilla, en pocos días, dieron con la dirección del comercio, situado en Parla, a 27 kilómetros del lugar del crimen.

Las autoridades detuvieron a un total de nueve personas presuntamente implicadas en el asesinato, entre ellos, dos familiares de la víctima: una prima y el marido de esta. Como aliada, una exempleada que traicionó a Freddy y fue quien consiguió que el resto de personas entrasen en la vivienda.

🚩 Gracias a la colaboración ciudadana esa misma tarde se identificó el comercio del que procedía la etiqueta👏



👉 Se encontró el lugar donde ocurrió un homicidio y han sido detenidas 9 personas



¡Muchas gracias! 💙 https://t.co/98fIRW88yc — Policía Nacional (@policia) November 10, 2022

Este viernes, En boca de todos ha hablado en directo con Víctor Salas, abogado penalista y encargado de la defensa de un intermediario entre la familia de la víctima -que realizó, supuestamente el encargo- y los presuntos asesinos. El letrado ha destacado que el papel de su representado ha sido "mínimo", pues solo se encargó de presentar a ambas partes.

Salas, además, ha apuntado que a su defendido le encargaron un "robo con coacción": "El primer hecho no es matar. No se podría configurar el delito de asesinato porque no es un homicidio por encargo. Simplemente, se trataba de asustar. A consecuencia, ocasionó la muerte".

De la misma manera, el abogado ha recalcado que fue un familiar de la víctima quien encargó un robo en la vivienda de Freddy: "Al enterarse de que había una caja fuerte, empezaron a golpearle y, al parecer, muere a consecuencia, no de los golpes, sino de un paro cardíaco". Respecto a las tortura, Salas ha explicado que fueron golpes en "tórax, espalda y pecho". Además, ha destacado que cuando los agresores se marcharon dejaron vivo a Freddy.

"En principio, nadie ha confesado nada de los hechos imputados. Todavía estamos en una etapa preliminar, en fase de instrucción. Es pronto para decir quién tiene la responsabilidad en los hechos materiales de la investigación", ha sentenciado el abogado. Finalmente, Nacho Abad ha puesto en valor la labor de los ciudadanos: "Se trata de una colaboración ciudadana rapidísima que demuestra, una vez más, la efectividad de que la Policía acuda a los medios de comunicación, ya sea a las redes sociales o a nosotros".