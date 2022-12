La creciente obligatoriedad de limpiar los orines de los perros con agua y vinagre, las sanciones pueden llegar hasta los 1.500 euros

Aunque todavía hay gente que parece olvidarse, en España ya tenemos la obligación de recoger los excrementos de nuestros perros y no dejarlos en la calle, de hecho, si no lo hacemos, podríamos ser multados y tener que pagar hasta 1.500 euros, dependiendo de en qué comunidad autónoma vivamos. Sin embargo, esta no es la única responsabilidad que como tutores tenemos que respetar, cada vez son más ciudades las que se suman a la iniciativa de utilizar una botellita con vinagre y agua para limpiar los orines.

Como en numerosas ocasiones no podemos evitar que nuestros peludos hagan sus necesidades en sitios inadecuados (como fachadas, farolas o cerca de portales, etc.), una medida que se está empezando a emplear en numerosas localidades es el uso de botellitas rellenas con agua y unas gotitas de vinagre o jabón desinfectante.

Tanto llevando con nosotros la mezcla de agua con vinagre, como la de agua con jabón desinfectante, lo que conseguimos es disolver la orina de nuestros perretes y así evitar malos olores o marcas en el lugar donde ha ocurrido el "accidente".

Esta medida ha empezado a llegar a ciudades como Vigo o Teruel este verano, donde se han realizado pruebas pilotos y cuyos ayuntamientos han repartido diferentes estilos de botellitas a los tutores de perros, pero ya es una norma obligatoria en otras grandes ciudades como Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alicante, Almería, Badalona, Cádiz, Gijón o Guadalajara, entre muchas otras.

De hecho, hay lugares en los que las sanciones pueden llegar hasta los 1.500 euros, como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria; en Jaén, donde no recoger las deyecciones de los animales (sólidos y líquidos) en la vía pública es considerado infracción grave con multas de 90 a 450 euros; o en Tarragona, donde las multas por no echar agua sobre los pises de los canes pueden llegar a los 300 euros.

Linares, Mataró, y Guadalajara son otras ciudades de la larga lista de municipios y localidades que también tienen establecidas multas por no limpiar la orina de los perros en lugares como fachadas, farolas, señales o espacios cerca de portales de viviendas, entre otros.

Por este motivo, es importante revisar la normativa municipal de nuestra ciudad, para ver si nuestra localidad se encuentra entre aquellas que solo recomiendan el uso de este tipo de botellitas o, por el contrario, es obligatorio que, además de los excrementos, recojamos también la orina de nuestros peludos.

La web SrPerro, conocida como la guía para animales urbanos, cuenta con un listado de ciudades de España donde es obligatorio el uso del agua con vinagre en los pises de nuestros perros, así como otra batería de ciudades donde es recomendable, aunque, de nuevo, para estar seguros, lo mejor es contrastarlo con el ayuntamiento de nuestra ciudad.

Por último, cabe destacar que esta medida cada vez es más popular y que podría tratarse del próximo paso en cuanto a la mejora en la convivencia entre perros y humanos, al igual que ocurrió con la recogida de excrementos.