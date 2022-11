Ana Rosa Quintana ha sumado un nuevo premio a su carrera. En esta ocasión, el de Mejor Presentadora, otorgado por el medio económico y de negocios Merca2. Sin embargo, la concesión del galardón pasó a un segundo plano al descubrir que sería Susanna Griso, su competidora por la audiencia de las mañanas, quien se lo daría.

Este viernes, desde su puesto como presentadora de Espejo Público, Susanna ha destacado que hace tres años le ofrecieron otorgar el premio, pero justo el día de la entrega falleció su hermana y, entonces, tuvo que abandonar el plató del matinal de Antena 3: "Ana Rosa fue una de las primeras personas que se puso en contacto conmigo ese día".

Asimismo, la presentadora ha señalado que, cuando le dijeron que en esta ocasión el premio lo recibiría Quintana, le hizo "mucha ilusión": "Pedí dárselo yo. Era como cerrar un ciclo". Además, la periodista ha agregado que desea que su compañera "siga celebrando la vida".

Desde el plató de El programa de Ana Rosa, Patricia Pardo ha destacado que este galardón "no puede ser más merecido" y ha dado la enhorabuena a su jefa. También Bibiana Fernández ha alabado la buena relación que tienen las dos comunicadoras: "A mí me gusta, me parece que es sano para un país que está siempre crispado".