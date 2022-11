La llegada al mundo de Nala ha sido recibida con alegría pero sin la oportunidad de celebrarlo a la altura de la familia Flores. Por eso no es de extrañar que su madre Elena Furiase y su abuela, Lolita Flores, se encuentren preparando un gran evento para reencontrar a familia y amigos.

La madre, junto a Gonzalo Sierra, su marido y padre de la pequeña, están organizando el bautizo de su segunda hija. El evento se ha visto retrasado por problemas de agenda, y es que no pueden permitirse la ausencia de ninguno de los miembros de la familia.

La cita ya está marcada en el calendario para el próximo sábado 26 de noviembre. Junto con la fecha también se ha desvelado el lugar elegido para acoger un día tan importante como este, La Moraleja, en Madrid. La localización tiene un sabor agridulce, y es que no fue su primera opción. Vejer de la Frontera hubiera sido el sitio perfecto. Considerado como uno de los pueblos más bonitos de la costa gaditana, la localidad tiene un sentido muy especial para la pareja, pues allí se casaron en 2021.

Cambiar el escenario del bautizo no es más que una nueva prueba de la importancia que la familia tiene para la pareja. Lo principal era poder reunir a todos sus seres queridos. Este fuerte vínculo familiar es herencia de Lolita, que en su nuevo papel como abuela se desvive por sus nietos. Así lo demostró con Noah, el primogénito, y Nala no será una excepción.

Así confesó la artista en el programa de TVE presentado por María Casado: "A mis hijos, a Guillermo y a Elena, no les dejaba entrar en el salón. Era en la cocina o en la salita, en el salón elegante no. En cambio, mi nieto llega con un helado de chocolate, se sienta en el sillón blanco, me lo mancha y le digo 'no pasa nada, se lava, tiene funda'. Tengo en el salón una esquina con todos sus juguetes. Y luego tengo un armario en el salón que en vez de guardar abrigos tengo todos los juguetes de Noah".