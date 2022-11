Patricia Montero y Álex Adrover anuncian la fecha de su boda: "Este mes cumplimos 14 años y ya toca"

Suena el repicar de las campanas de boda para Patricia Montero y Álex Adrover. La pareja de enamorados ha dado la mejor noticia que podrían ofrecer a la prensa, la fecha de su enlace. Preparad vuestras mejores galas para junio de 2023.

Tras un sinfín de retrasos, la oportunidad finalmente ha llegado. Y no es para menos, después de la pedida de mano en noviembre de 2017, los futuros novios por fin podrán poner sello a su amor.

La fecha no fue el único detalle que ofrecieron a la prensa. Haciendo gala de la complicidad que los dos artistas comparten, contaron entre risas: "Hubo vestido, tenía la idea en la cabeza pero nunca se llegó a hacer. Ahora igual tengo otra idea, igual rescato un vestido de mi madre", aseguró la futura esposa. "Yo seguramente en bañador", le respondió riendo su novio, "no va a ser en la playa aunque nos encantaría porque no sería muy íntima pero sí será con buen tiempecito así que traeos todos bañador".

Los actores, que acudieron al estreno en Madrid de Luzia, el nuevo montaje del Circo del Sol, utilizaron el evento para deshelar todos los detalles a sus seguidores: "Este mes cumplimos 14 años y ya toca. Solemos celebrarlo siempre solos, es el mejor regalo, disfrutar de estar juntos, con una botella de vino y una buena cena".

Patricia Montero, alegre como siempre, está más que entregada a sus fans y por ello ha querido dedicar un mensaje a todos sus seguidores: "Si algo nos gusta de las redes sociales es tratar de romper esa barrera y acercarnos a la gente lo más posible mostrando nuestra realidad, nuestro día a día".