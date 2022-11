Una colaboradora de 'AR', sobre las palabras de Luis Lorenzo: "Falta el informe que diga que la muerte de Isabel fue natural"

El pasado jueves, Israel López, periodista de El programa de Ana Rosa, entrevistó en directo y en exclusiva al actor Luis Lorenzo, investigado por la muerte de Isabel, la tía de su mujer, Arantxa Palomino. Durante su conversación, Lorenzo insistió en numerosas ocasiones en su inocencia y la de su esposa y aseguró que se estaba llevando a cabo un "aquelarre" contra él y su familia.

Pese a la petición de Ana Rosa Quintana de que el intérprete respondiera a las cuestiones planteadas por el resto de colaboradores presentes en el plató, Lorenzo se negó y afirmó que solo respondería a las preguntas formuladas por Israel y la presentadora. Así, Quintana optó por dar por finalizada la entrevista.

Este viernes, la mesa de actualidad del matinal de Telecinco, encabezada por Patricia Pardo, ha comentado los detalles de la conversación entre el periodista y el actor. Así, López ha señalado que "él defiende su verdad y todo está judicializado": "Faltaron muchas preguntas por hacer por falta de tiempo".

"No pusimos en valor la cantidad de peritos que han pasado por ese juzgado, a fecha de hoy. A veces, creo que ponemos en valor ciertas cosas y otras no tanto. Este informe no es determinante cuando hay un fiscal que representa a la ciudadanía que ha solicitado un informe ampliatorio porque tiene dudas y lo que quiere saber es si hay un homicidio", ha destacado López.

"Creo que Luis dio una versión coherente de todo lo que ha pasado en estos meses. También tiene valor que ayer hablase sin miedo a nada y le pudiéramos preguntar de todo", ha continuado Israel antes de ser interrumpido por Pardo, quien ha apuntado que el resto de la mesa no pudo hacerle preguntas.

Cruz Morcillo ha apuntado que aún queda "el informe fundamental que diga que la muerte fue por causas naturales". Además, la periodista ha agregado que aún hay que esperar a los informes correspondientes a los análisis del teléfono móvil y la tablet de Palomino. "No se encontró cadmio ni manganeso en la casa. Había pasado un año cuando se hizo la inspección ocular de la casa", ha agregado Morcillo.

"En el pelo de la tía Isabel había restos de un cóctel de medicamentos que, cuanto menos, es bastante poco compatible con que una persona de esa edad esté bien. Es decir, probablemente, a la vista de lo que han dicho los especialistas, la causa última de la muerte no haya sido ese envenenamiento y la forense inicial esté equivocada. Pero durante el tiempo anterior se puede haber llegado a esa muerte. Veremos si son capaces de determinar todo esto porque es hilar muy fino y no tengo claro que se pueda hacer", ha sentenciado Cruz Morcillo.

Luis Rendueles también ha querido apuntar su opinión: "Creo que hoy está en mejor posición legal que hace unos meses, sobre todo en lo que hace referencia al posible envenenamiento. No hay un prueba contundente. Está en su derecho de hablar de lo principal. Si es una persona inocente, habrá vivido un calvario atroz".

"Imagino que sobre los niños es verdad todo lo que él ha contado acerca de los problemas en el colegio, pero hay un testimonio de uno de los hijos que habla de malos tratos a la anciana. No de envenenamiento, pero sí de golpes y vejaciones. Ese niño ha declarado y Luis Lorenzo y los abogados quieren anular ese testimonio porque es un menor de edad", ha agregado Rendueles.