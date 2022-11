Gana 10 millones de euros en la lotería y busca una mujer para compartir su riqueza

Kursat Yildirim cambió su grúa por un Ferrari después de ganar un premio de 9.927.511 euros en Alemania. Ahora está buscando algo que no puede pagar con dinero: una mujer para compartir su fortuna.

Este alemán de 41 años renunció a su trabajo en una fábrica de aceros de Dortmund el pasado 24 de septiembre después de enterarse de que había ganado la lotería. Con el dinero, se dio varios caprichos de lujo: un Ferrari 448 Pista de 376.000 euros, un Porsche Turbo S Cabriolet de 249.000 euros, un reloj y un local nocturno.

Sin embargo, Kursat solo quiere una cosa que no puede comprar con dinero: una esposa con quien gastar su dinero. "Por favor, señale en su historia que todavía estoy soltero", aseguró durante una entrevista al diario alemán Bild, tal y como recoge Mirror.

Bir adam...

Kürşat Yıldırım. Almanya'da yaşıyor. 41 yaşında.

Alman Lotosundan 24 Eylül günü tam 10 milyon Euro kazandı.

Her şeyi almış. Lüks arabalar, evler vs.



Hayatındaki tek eksiği de açıklamış:

"Hala hayatımın aşkını arıyorum!" pic.twitter.com/UdNc4O5bcO — Barış Gezer (@Dunya_Yalannnnn) November 8, 2022

Enamorarse y formar una familia

El único deseo de Kursat es encontrar a una mujer: "Puede ser rubia o morena, no me importa". Los requisitos son que le guste viajar y esté preparada para formar una familia con él. "Necesito una mujer en la que pueda confiar sin importar lo que pase", explicó.

El periódico alemán ha creado una dirección de correo electrónico para que las interesadas se pongan en contacto y encontrar así la esposa ideal para el millonario.

Kursat está convencido de que su riqueza no tendrá ningún impacto negativo en la búsqueda de la que será su futura esposa. Se ha preparado para aquellas que intenten aprovecharse: "Puedo cuidarme muy bien. He tomado precauciones. El dinero está en buenas manos", aclaró.

Desde que hizo pública su victoria a través de redes sociales, no ha dejado de recibir mensajes. "De repente todo el mundo es tu amigo. Personas de las que no he tenido noticias desde hace mucho tiempo están llamando para pedir dinero de inmediato", aseguró.

Sus planes de futuro

A pesar de todo el dinero que ha ganado, Kursat continúa jugando a la lotería porque lleva más de 15 años haciéndolo y se ha convertido en una rutina. "El noventa por ciento está celoso y piensa que no merezco esto. Pero no me importa", reconoció.

Es hijo de inmigrantes turcos y llegó a Alemania con tan solo 12 años. "Créeme, nunca olvidaré de dónde vengo. Soy de clase trabajadora, nunca me convertiré en una persona arrogante", aseguró. Es por eso que, en cuanto recibió el dinero, quiso ayudar a su familia. "Lo mejor de esto es que puedes hacer feliz a tanta gente. Inmediatamente transfirí dinero a mis padres y mis hermanos", recordó.

Cuando se le preguntó acerca de los coches de lujo, respondió: "Solo los compré para los que odian. Para todas las personas envidiosas". Pero ya no quiere seguir gastando su dinero en caprichos lujosos. "Me encantaría ir a África a cavar pozos y dar regalos a los niños allí", explicó el alemán. "He rezado a Dios por la oportunidad de hacer algunas cosas buenas. Eso es lo que voy a hacer ahora», añadió.