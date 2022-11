Los reyes Harald y Sonia de Noruega hablan por primera vez de la renuncia de la princesa Marta Luisa

Casi un remedo del Sussexit que protagonizaron los duques de Sussex pero con alguna que otra diferencia. La principal, que aún no están casados, por lo que la única persona que se ha desvinculado de la casa real de Noruega ha sido la princesa Marta Luisa, que seguirá manteniendo ese título, pero que renuncia a cualquier responsabilidad oficial de la Corona por amor al autoproclamado chamán Durek Verrett. Y ya hay contestación de los reyes.

Harald V de Noruega y su esposa, Sonia de Noruega, han comparecido ante los medios para hablar de la renuncia de su hija y cómo han gestionado que su hija deje de formar parte de la monarquía, centrando sus esfuerzos tanto en su boda con el homeópata negacionista de la pandemia y seguidor de otras pseudociencias como en los negocios que ambos pretenden llevar a cabo.

"Hemos seguido el debate que se ha generado tanto en la calle como en los medios sobre las actividades y el conflicto de intereses de la princesa Marta Luisa", ha comenzado diciendo su padre. "Ahora hemos encontrado una solución que, esperamos y creemos, mostrará una mayor distancia entre las actividades de la princesa y la Casa Real Noruega y estamos contentos con ella, es un consenso con el que todos estamos satisfechos", ha continuado, sin mencionar a su yerno.

El propio soberano ha continuado explicando que "es una pérdida" tanto para Marta Luisa como para ellos, dado que la princesa "es muy buena" en sus tareas de representación de la Corona. "Y sé que aquellos que han tenido un contacto cercano con ella la quieren mucho. Siempre habrá quien esté feliz por esto y otros que se sentirán decepcionados", ha puntualizado.

Su esposa, Sonia de Noruega, ha querido matizar: "Ella también disfrutaba mucho. Creo que le gustaban estas tareas [oficiales]. Así que es una pena que tenga que dejarlo. Ella también lo lamenta". Y, ya entrando en la futura boda, Sonia ha vuelto a reabrir aquella polémica que crease su marido al decir que con el guró había habido un "choque cultural".

"Ha habido dos culturas que se han encontrado y tengo la sensación de que ahora Durek compenre mejor lo que representa la monarquía y la Casa Real de un país. Dice que ha aprendido mucho, así que la decisión se ha tomado de común acuerdo", ha añadido, a lo que Harald finalmente ha subido el tono, queriendo ser tajante: "Los estadounidenses no entienden el significado de esto, no tienen ni idea de lo que es una monarquía, así no es de extrañar que no lo comprendiese de primeras. Pensó que podía hacer lo que quisiera sin que eso nos afectase en nada".

Una guerra más o menos abierta que contrasta con la imagen de unidad que están intentando transmitir desde que su hija anunciase su relación con alguien que, contagiado de coronavirus, aseguró que los espíritus le curaban y por ello sacó un falso medicamento, The Spirit Optimizer, a 200€ la unidad, para cualquier recuperación.

De hecho, ni el príncipe heredero, Haakon Magnus, quien en realidad es más pequeños que su hermana, que no reinará por una Ley Sálica ya suprimida, ni su esposa, Mette-Marit, prefieren hacer comentarios al respecto.