'El programa de Ana Rosa' habla con un agresor esquizofrénico en libertad: "¿Por qué hay recursos para estupideces y no para esto?"

Hace un año, Begoña se encontraba en su bar de Barakaldo cuando, de pronto, un hombre al que no conocía de nada, entró y le propinó una brutal paliza que casi acaba con su vida. Tras poner el caso en manos de la justicia, el juez dictaminó que el agresor había actuado debido a un brote psicótico, por lo que optó por dejarlo en libertad con una orden de alejamiento de 200 metros.

El programa de Ana Rosa ha hablado con Begoña, quien ha asegurado que, para salir a la calle, debe hacerlo con su familia e hijos porque tiene miedo: "Me le he encontrado en mi propia casa. La Policía nos ha comentado que tienen más denuncias de él, pero sigue en libertad. Pido que lo encierren, que no me lo tenga que volver a encontrar en la calle".

El agresor tiene diagnosticado un trastorno esquizofrénico. Además, un equipo del matinal ha conseguido hablar con el agresor, que vive a apenas diez minutos de Begoña y debe tomar una medicación para controlar los brotes psicóticos. Las autoridades pasan, cada semana, por casa del agresor para realizarle diversos test y conocer su estado.

Así, el agresor ha destacado que se encuentra "bien", aunque no recuerda nada del incidente con Begoña: "Yo, prácticamente, me desperté y estaba en Cruces ingresado, en psiquiatría. No sé lo que me ha pasado. Cuando me pregunten se van a pensar que me estoy riendo de ellos".

De la misma manera, ha destacado que ni consumía ni consume ningún tipo de sustancia: "Me dijeron que me ponían una orden de alejamiento, pero no sé por dónde puedo o no ir. Si la veo no sé quién es. No la conozco. Me he encontrado con ellos un día allí abajo y me dijeron: 'Tú eres el maltratador, el que pegó a mi madre'".

El agresor ha apuntado que evita salir de casa porque tiene miedo de que vuelva a pasarle de nuevo y, para evitarlo, toma la medicación correspondiente. Desde el plató del matinal, Patricia Pardo ha señalado: "No pretendemos estigmatizar a las personas que padecen una enfermedad mental. Este hombre está diagnosticado, pero también es complicado ponerse en la piel de la víctima".

"¿Realmente la víctima está a salvo? ¿Los vecinos están a salvo?", ha resaltado Pardo que, además, ha comparado el caso de dicho agresor con Noelia de Mingo: "¿No se puede hacer nada más para controlarle?". Ante esto, la psicóloga Rocío Ramos-Paúl ha explicado que esto es "un drama": "No tenemos un recurso para esto. Imagina el drama de los padres de este señor. ¿Qué pasa si tienes un hijo esquizofrénico? Porque, si le incapacitas, tú te haces cargo de la responsabilidad civil, es decir, de todo lo haga, pero esta persona, a partir de los 18 años, es libre para decidir".

"Esta es una ley elaborada hace mucho tiempo y que nos ha dejado en bragas con respecto a esta situación. Pero es que no se le puede controlar. Dependemos de que él se quiera tomar la medicación o de que los padres, que normalmente son mayores, puedan hacerse cargo", ha agregado la psicóloga.

Por su parte, la periodista Cruz Morcillo ha añadido: "No entiendo por qué cada vez que sale este debate llegamos a la misma conclusión: no hay recursos para atender a esta gente. ¿Por qué narices tenemos recursos para estupideces y no para esto? Creo que este hombre no tiene que estar en prisión porque allí va a ir a peor, pero hay que ponerse en el papel de las víctimas, que se sienten inseguros. ¿No somos capaces de articular una posición intermedia?".