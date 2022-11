Salen a la luz las memorias de Aaron Carter que se estaban escribiendo y que se publicarán incompletas con sus testimonios

La misteriosa muerte de Aaron Carter se ha producido después de que el cantante concediese varias entrevistas al escritor Andy Symonds con el objetivo de escribir unas memorias. Ahora, tras lo ocurrido, este sigue con sus planes y quiere compartir principalmente con los seguidores del fallecido todas las historias que él le contó.

"Aaron era un alma bondadosa, gentil y con un gran talento, que no estaba libre de sus propios demonios. Estaba muy emocionado por contar su historia, y siento que le debo que se publiquen las partes que completamos", ha afirmado Andy.

Además, asegura que "Aaron fue un libro abierto durante el proceso de escritura. Es una trágica ironía que su autobiografía nunca incluya todas sus historias, pensamientos, esperanzas y sueños tal y como él pretendía".

Esas memorias, bajo el nombre de Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life (Aaron Carter: Una historia incompleta de una vida incompleta), saldrán a la luz el 15 de noviembre. Entre ellas, se incluye una anécdota que podría haber sido más grave de lo que fue.

Durante su adolescencia, Aaron Carter sufrió tanto las presiones de la fama que al principio de su carrera llegó a quedarse incluso dormido en la bañera: "Recuerdo que me encerré en el baño de una de nuestras habitaciones de hotel y me quedé dormido en la bañera porque necesitaba dormir más. Mi madre tiró la puerta temiendo que me hubiera ahogado ahí dentro".

El cantante también habló de la importancia que tuvo la música en él. "Me salvó la vida. Siempre tuve tendencias suicidas, especialmente en esos años. Nunca intenté suicidarme, pero nunca tuve a nadie con quien hablar de ello. Pero sabía que amaba demasiado la vida como para hacerlo. Espero no hacerlo. Después de haber perdido a mi propia familia, quiero tener la mía. Ese es el mejor sentimiento posible", explicó.