Las lágrimas de Sandra Barneda con el reencuentro de Andreu Martorell y Paola Monzani en 'La isla de las tentaciones'

En la última entrega de La isla de las tentaciones, Sandra Barneda volvió a convertirse en protagonista una vez más por sus lágrimas. La presentadora vivió un emotivo momento gracias al reencuentro de Andreu Martorell y Paola Monzani, que hizo a la periodista romperse por completo, como ya le sucedió en capítulos anteriores.

El programa dio la oportunidad a los chicos de decidir quién de ellos podía volver a ver a su pareja. Al recibir la soltera favorita de Andreu el collar del veto, ellos decidieron que fuese el mallorquín el afortunado.

Esa elección emocionó a Paola, que afirmó que "eso significaría que de verdad me quiere y necesitaría verme". Sin embargo, el reencuentro se produjo a través de un cristal, durante tres minutos y sin posibilidad de hablar.

"Sé que puede marcar un antes y un después entre nosotros. Quiero estar fuerte y ser muy consciente de lo que le quiero decir, y quiero ver en su mirada si realmente es consciente del daño que me está haciendo y que haga un cambio", aseguró la joven.

Andreu, saltándose las prohibiciones del programa, declaró sus sentimientos hacia Paola: "Te amo. Solo estás tú, solo estás tú". Después de eso, el mallorquín rompió a llorar y detrás de él fue Sandra Barneda, que se mostró visiblemente emocionada con lo que estaba ocurriendo.

"Cuando ha dicho que me ama y me ha enseñado el anillo, me he emocionado muchísimo porque, al final, lo miro y como que no hay nada más. Pero quiero que piense con la cabeza y no por un calentón. Si no cambia su actitud, me puede perder", confesó Paola sobre sus sensaciones del momento.

Por su parte, Andreu reconoció que vio a su pareja algo decepcionada, "pero que a la vez seguía pensando" en él. Barneda le preguntó si creía que estaba enfadada con él. "Sí, algo le ha molestado mucho. Si tuviera que apostar, diría que no quiere que le cante a otras chicas", afirmó él.