Cómo ser 'proprecario', las lecciones de Pantomima Full a los que están obsesionados por "pillarse un piso"

A la hora de independizarse suele haber dos vías principales: irse de alquiler o comprar una vivienda. El dúo cómico Pantomima Full ha hecho una parodia de quienes optan por la segunda opción y además la ven como la panacea.

Su último vídeo lo protagoniza Bodegas, en la piel de un reciente propietario. "Me he pillado un piso y estoy súper contento. Tienes que pillarte un piso, un piso nunca pierde valor, es una inversión pillarse un piso, píllate un piso", dice para empezar el personaje, poniéndose pesado.

Además, asegura que el banco le ha dado el 100% de la hipoteca, por lo que "Posee el 100% de nada", según uno de los rótulos que aparecen en el vídeo.

"Este año no habrá vacaciones, no podré viajar, me cortaré de salir...", dice resignado el personaje, que se queda "inmóvil por inmueble", según otro de los letreros.

"Si te va mal lo alquilas y se paga solo y tú como si te vas a casa de tus padres", hace ver sobre la posibilidad de no poder pagar la letra de la hipoteca. "Vuelve a casa por madurar", se ríe de él otro rótulo.

Como también está empeñado en reformar el piso viejo, le definen como "Norman Foster Hollywood", haciendo un juego de palabras entre el famoso arquitecto y la cadena de restaurantes.

Al final, el hecho de no poseer el piso, pues es del banco, tener que reformarlo, vivir lejos del trabajo y demás, le convierten en un "proprecario".