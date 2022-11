Cómo es la relación de cada signo del zodiaco con la religión

Esta semana vamos a descubrir cuales son los signos del zodiaco con mayor predisposición a ser creyentes o interesarse por lo religioso en cualquiera de sus formas, frente a aquello que son más refractarios y escépticos de cara a estos asuntos, e incluso entre los que se encontraría un mayor número de ateos. En todo caso, veremos cómo reacciona cada signo frente al fenómeno religioso, los que podrían estar a favor, los que están en contra e incluso los que se mostrarían indiferentes. Sin duda se trata de un tema apasionante.

Aries



Los nativos de este signo no suelen llevarse demasiado bien con los asuntos religiosos y las cosas del más allá. A los Aries les interesa, por encima de todo, el más acá y son personas que viven el presente, el aquí y el ahora, y en sus facetas más terrenales. Su inteligencia es muy suspicaz y tienden a buscar el lado malo de las cosas, por eso tienen una clara tendencia hacia el escepticismo. Pero en los casos minoritarios en que sean creyentes se lo tomarán muy en serio. En este signo hay pocos santos, pero muy destacados.

Tauro



Estos nativos se destacan por su realismo, tienen los pies en la tierra, aquí raramente nos encontraremos místicos. También para lo religioso aplicarán mucho la lógica y necesitarán poder armonizar los mensajes religiosos y teológicos a la luz de la razón. La mayoría de estos nativos tienden a ser escépticos, aunque estos hijos de Venus sí que se sentirán mucho más atraídos hacia lo religioso por la idea del amor, en este sentido Dios sería la expresión suprema del amor. Los Tauro religiosos sentirán que deben traducirlo en obras.

Géminis

Los hijos del frío y racional Mercurio se encontrarían entre los más escépticos en lo que se refiere al fenómeno religioso, es un signo en el que hay muchos ateos o simplemente personas a las que estos asuntos le son totalmente indiferentes. Sin embargo, la tan famosa dualidad del signo también se mostraría aquí e igualmente encontraremos algunos nativos que son profundamente religiosos y hasta incluso iluminados. Sin duda se trata de una minoría, pero la experiencia indica que hay gran número de excepciones.

Cáncer



El hipersensible y soñador Cáncer es uno de los signos más atraídos por lo religioso y en el que encontraríamos un mayor número de creyentes, sin importar la religión que profesen o si son practicantes o no, incluyendo en esto cultos populares o incluso supersticiones. Su gran vulnerabilidad y emotividad le hace acoger con gran simpatía la figura de un Dios protector y sumamente bondadoso. Creen en la intervención de Dios en nuestra vida. Muchos príncipes de la Iglesia, santos y sacerdotes han nacido bajo este signo.

Leo



Estos nativos buscan ser reyes y príncipes en este mundo, pero no en el otro, al que miran con escepticismo o como algo que de momento no les interesa. En realidad, su visión de estos asuntos busca ser lo más objetiva posible, no es propiamente un escéptico puro, pero tampoco lo encontraremos entre los grandes creyentes, su preocupación principal reside en esta vida terrenal y sus ambiciones. Pero si se interesa profundamente por lo religioso, entonces no será extraño encontrarle entre los papas o santos más brillantes.

Virgo



Se trata de uno de los signos más racionales, escépticos y con mayor sentido crítico, por eso no será extraño que mire lo religioso, y el mundo espiritual en general, con distanciamiento y a la luz de la razón. Si se interesa por ello tratará de investigarlo científicamente, estudiarlo y convertirse en un sabio o un erudito sobre estos asuntos. Es más fácil que llegue a Dios por la razón que por la fe, busca comprenderlo todo racionalmente. Los creyentes son minoría y tratan de vivir su religión con sencillez y sirviendo a sus semejantes.

Libra



El justo y equilibrado Libra siempre buscará el termino medio y el equilibrio en todas las cosas, por eso en lo referente a la religión no es propiamente un escéptico, pero tampoco suele ser un ferviente creyente, y por encima de todo, lo que no será nunca es un fanático, ni en un sentido ni en otro. Sin embargo, y en honor a la verdad, la experiencia práctica nos demuestra que en este signo encontramos numerosas excepciones y personalidades mucho más radicales. Gran importancia de armonizar lo religioso con lo racional.

Escorpio



Aquí estaríamos ante una de las naturalezas más apasionadas y volcánicas del zodiaco que por lo general sienten una profunda atracción por el mundo espiritual, la muerte y el más allá y todo lo que es tabú y misterioso. Es radical en todo y desprecia el término medio, o será el más elevado de los santos o el ateo más convencido y radical. Lo emocional les domina, pero al mismo tiempo su mente es muy penetrante y suspicaz. Si le interesa lo religioso será un radical o un fanático, irá en busca de la verdad y lo más profundo.

Sagitario

Dotados de un profundo optimismo, fe y esperanza ante la vida, estos nativos tienen una predisposición natural a ver con gran simpatía el lado religioso y la misma idea de Dios, que en sí es muy sagitariana. No es fácil encontrar en este signo a ateos o grandes escépticos ya que les domina el corazón y se sienten muy atraídos por lo religioso, aunque al mismo tiempo no suelen ser practicantes. Ven a Dios como un ser de suma bondad que les protege y les cuida. Muchos príncipes de la iglesia han nacido bajo este signo.

Capricornio

Su gran realismo y tendencia natural al pesimismo da a estos nativos una tendencia natural al escepticismo en lo religioso, en su interior se oculta un conflicto entre lo racional y lo religioso, entre el materialismo, que siempre le atrae, y los altos ideales religiosos. Pero cuando son creyentes entonces mirarán lo religioso desde su lado más oscuro y temible, ven a un Dios sumamente terrible, severo, justiciero y castigador, el Jehová de la Biblia, al que temen, aunque al mismo tiempo también les atrae de forma inconsciente.

Acuario

Los hijos de Urano siempre tienen un pensamiento avanzado y diferente, y desde el punto de vista religioso se sienten atraídos por las nuevas ideas y creencias, nuevas formas de espiritualidad, la teosofía, el orientalismo, incluyendo también las llamadas “ciencias ocultas”. En sociedades muy religiosas y conservadoras se sentirá atraído por nuevas ideas espirituales, mientras que en sociedades progresistas será un representante de la religiosidad conservadora y tradicional. Estos nativos siempre son la nota discordante.

Piscis



Tradicionalmente, y a menudo también en la práctica, este es el signo más ligado a todas las formas de religión y espiritualidad, quizás donde sería más raro encontrar escépticos y aún menos a ateos. Numerosos sacerdotes y príncipes de la Iglesia nacieron en este signo, también importantes papas. Incluso los más escépticos de este signo también sentirás gran interés por el fenómeno religioso. Igualmente aquí encontraremos grandes investigadores del fenómeno religioso, incluyendo el mundo esotérico y lo paranormal.