La temporada navideña tiene nueve fechas clave ¿sabes cuáles son?

Los españoles comenzamos a escribir la carta a los Reyes Magos y Papá Noel cada vez más pronto. Durante los últimos años hemos ido adelantando las compras de Navidad para evitar problemas de última hora como la falta de stock o subidas de precios imprevistas. De hecho, ya en octubre, las búsquedas en Google relacionadas con regalos de Navidad 2022 aumentaron en España un 20% con respecto al mismo mes del pasado año. Claro, que hacer una búsqueda no supone realizar una compra. Con un mes de noviembre cargado de eventos comerciales como el Black Friday, el Singles Day o el Cyber Monday, los consumidores esperan a estos periodos de mayor descuento para conseguir lo que necesitan. Para ayudar a las empresas a impulsar sus ventas durante esta extensa campaña navideña, los expertos de Google han elaborado una guía de fechas clave que pueden convertirse en oportunidades de ingresos: el 11 de noviembre, el denominado Singles Day; del 25 al 28 de noviembre, las fechas oficiales del Black Friday y Cyber Monday; y los días 18, 20, 24, 26 y 32 de diciembre; y 6 y 7 de enero.

La temporada de compras navideñas más larga hasta la fecha se extiende desde el 11 de noviembre al 7 de enero; casi dos meses salpicados de oportunidades para impulsar las ventas si tomamos las decisiones adecuadas. Por eso, el equipo de insights de Google ha elaborado una batería de recomendaciones y estrategias específicas para cada una de estas citas. ¿Te interesa? No te pierdas todos los detalles en este artículo de la web Think with Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.