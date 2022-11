Este jueves, Zayra Gutiérrez y su novio, Miki Mejías, dieron la gran noticia: están esperando un hijo. La hija de Arantxha de Benito y del futbolista Guti está embarazada, y así lo confirmó en Instagram con una foto enseñando la tripa.

"Estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", escribió la influencer, que está a punto de cumplir 22 años.

Tras esta publicación, Zayra Gutiérrez entró en directo en Y ahora Sonsoles para dar algunos detalles sobre la noticia, como que estaba de 17 semanas y que aún no iba a revelar el sexo del bebé.

Pero Sonsoles Ónega quiso saber cómo se tomaron la noticia sus padres. "Al principio se pensaban que era mentira, se pensaban que les estaba gastando una broma", desveló ella. "Soy muy joven, no se esperaban que a los 21 años les dijese que iban a ser abuelos".

Por su parte, Tamara Gorro quiso dedicarle un emotivo mensaje a la que es su amiga: "Felicidades. Me alegro mucho porque sé que tú lo has pasado muy mal cuando empezaste la relación con tu pareja, has dado mucho la cara por él. Sé que estás muy ilusionada, muy enamorada y que él te cuida mucho".

Del mismo modo, Zayra Gutiérrez quiso agradecer las palabras de la tertuliana, a la cual conoce "desde hace muchísimo" y considera que es "una mujer luchadora en todos los aspectos de su vida": "He entrado más bien por ella, me lo llega a pedir otra persona y no entro".

Por último, la hija de Guti y Arantxa de Benito reveló que no se esperaban un embarazo. "Ha sido una sorpresa, tanto para mi familia como para nosotros", aseguró. "No lo buscamos en ningún momento, pero seguimos para delante con esto y con todo lo que venga".