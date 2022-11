El tremendo error geográfico de Yuleima en 'First dates': “Valencia está en Andalucía ¿no?”

"Me considero el novio perfecto para algunas mujeres, para otras, quizás no tanto. Tener a un rubio con ojitos claros es peligroso, un arma de doble filo", comentó Hipólito en su presentación de First dates este jueves.

También le comentó a Lidia Torrent que le gusta que digan: "Cuidado con el argentino que viene y te empotra", admitió el entrenador personal afincado en Valencia.

Hipólito, en 'First dates'. MEDIASET

"Las tetas de una mujer no me llaman mucho la atención, pero su culo sí, bien de sentadillas y si no, estoy yo. Necesito a una mujer con caderas hermosas", añadió.

Su cita fue Yuleima: "Me he pinchado cinco veces en los labios porque apenas tenía, no se me veían y tengo pensado, en un futuro, operarme las tetas", comentó la canaria.

Nada más verla cruzar las puertas del restaurante de Cuatro, Hipólito exclamó: "¡Uf que pibón! Es justo lo que estoy buscando, mucho culo y poca teta".

Ella también se veía así: "No me voy besando con cualquiera, me veo demasiado guapa para que algunos puedan ir diciendo que se enrollaron conmigo".

Yuleima e Hipólito, en 'First dates'. MEDIASET

Yuleima le preguntó a su cita de donde era, porque pensaba que era "vikingo o de por ahí", pero el entrenador le sacó de su error entre risas: "Soy argentino".

La canaria admitió que "tiene pinta de que te coge en la cama y te hace un ocho". Ella le dijo que vivía en Las Palmas e Hipólito le explicó que él, en Valencia.

"Voy a quedar como una inculta porque no sé donde está esa ciudad", señaló la joven, que le dijo al argentino: "Eso está por abajo, por Andalucía, ¿no?". Pero Hipólito la corrigió: "Está al lado de Barcelona".

Los dos aprovecharon la cena para conocerse un poco más, aunque ni los pantalones de Hipólito, ni su corte de pelo ni sus tatuajes convencieron mucho a Yuleima: "Todo eso lo podemos cambiar", aseguró.

Al final, el argentino sí que quiso tener una segunda cita con la canaria porque "quiero conocerla un poco mejor". Ella también quiso volver a quedar "para ver si se gana un beso".