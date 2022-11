Jorge Javier se enfrenta al viceconsejero de Sanidad en Madrid en 'Todo es mentira' y Risto Mejide le para los pies: "Aquí no"

Jorge Javier Vázquez se ha pasado este jueves por programa Todo es mentira para presentar su libro Antes del olvido. Eso sí, más allá de hablar de su trabajo, también se ha mojado sobre política, rebatiendo, incluso, al viceconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, Fernando Prados.

El popular ha intervenido en el espacio de Mediaset a través de una videollamada para abordar la crisis de la sanidad pública en Madrid, lo -que ha molestado profundamente al conductor de Sálvame. "Me estoy mordiendo las uñas", se ha quejado.

En ese momento, Prados estaba defendiendo las medidas sobre el Servicio Madrileño de Salud, que abrirá 80 centros sanitarios durante 24 horas con 46 puntos fijos que dispondrán de médico, enfermero y celador; y otros 34 con dos enfermeros, celador y equipos para la realización de videollamada con un facultativo de la misma zona asistencial.

"Cada vez que hablan de la Sanidad Pública Madrileña, cada vez que dan estas explicaciones tan alucinógenas, me parece que están hablando de Venezuela o de Cuba, pero no de Madrid. A veces me da la impresión de que se están dirigiendo a entes que no pensamos", ha denunciado.

"¿De verdad se creen lo que cuentan, de verdad creen que somos tan imbéciles? ¿Son capaces de emplear el discurso que están empleando? ¿No se dan cuenta de que estamos viviendo una situación catastrófica y de que lo que mejor sería es aceptar que la sanidad pública se está yendo a tomar por culo en Madrid y vamos a intentar ponerle freno?", ha añadido.

Según el catalán, "cuando uno se ve acorralado, se hace el mayor de los ridículos". "¿Pero de qué coño estamos hablando? Estamos hablando de la salud de la gente, ¡de la salud!", ha continuado, lo que ha provocado que Prados critique las palabras "malsonantes" del invitado. "No voy a entrar en ese debate con alguien que no sabe", ha apuntado.

Al comprobar el ambiente de crispación, Risto Mejide se ha visto obligado a intervenir. "Aquí no, tengo que moderar, por favor. Vamos a dejar que conteste y luego si quieres te doy el turno de palabra", ha dicho, matizando las palabras, eso sí, con el viceconsejero de Sanidad de Madrid: "¿La existencia o no de un médico en un centro de atención primaria no varía en nada en un tratamiento de una persona con ictus? ¿Está diciendo que los médicos de atención primaria son inútiles?".