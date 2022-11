Sánchez vs Ayuso: la lucha por el liderazgo en vivo y en directo

Los grandes liderazgos se hacen más grandes o más pequeños en base a sus grandes antagonistas. Los ideólogos de la táctica política lo saben bien. Y lo aprovechan. También a través de la televisión.

El último jueves, La Sexta ha marcado la agenda informativa con dos entrevistas de actualidad política. En la mañana del canal verde, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En la noche del canal verde, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Ambos, entrevistados por Antonio García Ferreras.

Y los dos se rebaten, aunque no estén delante. La propia cadena aprovecha la circunstancia de que en el mismo día Sánchez y Ayuso hayan estado en la misma sintonía. De hecho, a Sánchez no le ha quedado más remedio que ver en su entrevista en directo un fragmento de la otra entrevista matinal de Ayuso. Es la única protagonista colateral que se cuela con voz en este especial nocturno de 'Al Rojo Vivo'.

Al final, los dos, aunque de diferentes formas, se necesitan para animar a su electorado a un miedo por lo que puede venir. Y la propia televisión tampoco se permite perder la oportunidad de emitir el rostro de reacción de un presidente del gobierno observando las palabras de Ayuso. Ya se sabe, una imagen vale más que mil palabras. Más aún si son palabras desordenadas. El choque ideológico más superficial siempre viste en el universo mediático, pues es sencillo de seguir y, en este caso, cuenta con dos rostros muy reconocibles. La personalidad creada de Ayuso no crea indiferencia. Tanto que a sus declaraciones se les termina otorgando categoría nacional cuando es una presidenta autonómica. Pero ha ganado tanta fuerza, que consigue desdibujar por completo la figura del jefe de la oposición elegido por el Partido Popular. Feijóo va a la sombra del argumentario que impregna el discurso de Ayuso allá por donde pisa.

En la teatralización de la política, Ayuso es la oposición que magnetiza a la cámara. Y a todos parece que les viene bien. Los personajes están rodados y consolidados, indignan al electorado de sus oponentes y, encima, cuentan con una telegenia que engancha.

Sánchez y Ayuso no son iguales. No tienen el mismo cargo de responsabilidad, no tienen la misma manera de entender la política. Pero incluso demuestran sensibilidades muy divergentes a la hora de explicarse. Hasta en eso son antagónicos. Pero, al final y paradójicamente, la velocidad de consumo de las redes sociales y cómo digerimos los titulares de las entrevistas sí que les termina igualando, pues simplifica los parlamentos. ¿Estamos dejando de ser espectadores críticos para convertirnos en creyentes? Lo parece. Esperemos que sólo sea un espejismo de esos que proyecta el ruido de los que más gritan en las redes sociales. O atolondrados estaremos y más manipulables seremos.