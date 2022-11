La tendencia a la alza de los Malinois en los hogares continúa, una moda nada recomendable que se está traduciendo en numerosos perros abandonados o en perreras. Estos esbeltos y majestuosos perros, por muy bonitos que sean, no son animales fáciles de llevar, pudiendo llegar a desarrollar, sobre todo si se produce una mala socialización del cachorro, unas conductas negativas muy difícil de tratar.

Muchas personas que adquieren uno de estos perros cuando son cachorros, no saben la importancia de darles una buena educación, ya que, de no ser así, empezará a mostrar conductas inadecuadas con las que es difícil convivir. ¿En qué se traduce esto? En que muchas personas se rinden ante esta situación y dejan a sus Malinois en perreras.

Y esto también es un problema, ya que es una raza que "le viene muy grande" a los educadores que podemos encontrar en los refugios municipales o en las protectoras independientes, tal y como expresa Sonia Sánchez, presidenta de la asociación SOS Malinois España, guía canino de la Policía Local de Villajoyosa (Alicante) y técnico modificador de conducta.

"Hubo un momento en el que las perreras empezaron a tener muchos problemas con este tipo de perro y empezaron a eutanasiarlos, pensando que eran agresivos", explica Sánchez. "Eso fue lo que me llevó a pensar que alguien tenía que sacarlos de allí, rehabilitarlos y encontrarles un nuevo hogar".

El nacimiento de SOS Malinois España

La asociación no ha sido siempre una protectora de perros de esta raza, comenzó con una chica que llevaba una protectora en Cataluña y que, tras detectar el boom que estaba surgiendo por los Malinois, abrió una página de Facebook para dar cabida a aquellos perros que eran abandonados en perreras y quedárselos ella.

Ahí Sánchez vio por primera vez el nombre SOS Malinois España, que probablemente no se imaginaría que terminaría convirtiéndose en una protectora como tal y que ella sería la presidenta de la misma. "Yo era una seguidora más de la página y al ver lo que hacía, contacté con ella y la ofrecí mi ayuda", relata. "Aquello derivó en un grupo de WhatsApp con un grupo de personas que veníamos del mundo del adiestramiento".

"Fui yo quién le dio la idea de crear una protectora solo para rescate de Malinois, pero al estar ella tan hasta arriba de trabajo, me cedió la página web y me animo a que yo diera ese paso", añade. "Y aquí estoy".

Sánchez fundó la protectora junto a un equipo de profesionales de distintos sectores del mundo del perro que dedican parte de su tiempo libre a realizar todas las gestiones que hacen falta para que la asociación pueda funcionar y, además de su sede principal en Alicante, cuenta con delegaciones en Gran Canaria, Tenerife, Madrid, Murcia y Cádiz.

"SOS Malinois España la forman todos los 'malineros' que de una u otra forma colaboran con nosotros: socios, padrinos, casas de acogida, teamers, voluntarios, entrevistadores... todos hacen que esta entidad pueda realizar su labor", se puede leer en su página web.

¿Por qué rescatar Malinois?

Es un hecho que hay un problema muy grave en cuanto al abandono de animales en España, pero también es importante distinguir cuando hablamos de perros que se pueden manejar con facilidad y rehabilitar con cierta rapidez en los hogares y cuándo no.

"El mayor problema que existe con los Malinois se produce en la etapa de socialización, que se extiende hasta los nueves meses de edad del perro", explica Sánchez. "Si no has permitido que la gente toque a nuestro perro, que se relacione con personas, con niños (siempre bajo supervisión) e incluso con animales, el cachorro aprende que su mundo es él y sus dueños y se puede volver muy protector con su familia frente a cualquier otro estímulo".

Además, Sánchez insiste en que hay conductas que no tienen arreglo, como la inseguridad. "Tengo dos perros en el refugio que son muy inseguros, se ha intentado modificar la conducta pero nunca van a mejorar al 100 por cien", ejemplifica. "Cuando les tienen miedo a la gente pueden reaccionar de tres formas: o tirándose a morder, o se bloquean y se quedan congelados o huyen".

"Dependiendo de qué respuestas tengan, es más fácil o menos darlo en adopción", añade. "Porque, ¿quién adopta a un perro que no puede soltar, ni mezclar con otros canes, ni juntarlos con personas? Sus posibilidades de adopción se reducen muchísimo".

Por este motivo, Sánchez considera muy importante no meter la pata durante el periodo de socialización, porque ahí es donde se forja la personalidad que va a tener el perro para el resto de su vida y, en el caso de los Malinois, perros con un instinto muy fuerte, de esos meses dependerá que puedan tener una vida compartida con las personas o no.

El emparejamiento perfecto

"Es también por esto que somos también muy exigentes a la hora de dar nuestros perros en adopción", comenta. "Tenemos en cuenta el estilo de vida del posible adoptante, si es una persona de salir a correr o a hacer ejercicio, si tienen niños, los conocimientos que tienen sobre la raza y, sobre todo, si saben qué implica tener este perro, la carga instintiva que tienen y los problemas que pueden surgir".

Basándose en estos factores y en las características del perro, Sánchez es capaz de emparejar a la persona perfecta con su perro ideal. "Si eres, por ejemplo, una persona deportista y no has tenido Malinois antes, yo no suelo ofrecer un cachorro (por lo comentado sobre la socialización), daría un perro cuya personalidad ya tenga una base buena, a partir de un año", cuenta.

"He dado otros perfiles de perros también, con discapacidades, por ejemplo, podría encajar con un señor que viva en un chalet con jardín, como perro de compañía", expresa. "En el caso de los niños, yo prefiero decir que no son perros aptos para convivir con ellos, pero con gente que tiene experiencia con esta raza y que sabe establecer los límites tanto del niño, como del perro, sí sería viable".