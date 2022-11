Las incógnitas sin resolver en el caso María, la niña de ocho años que vivió toda su vida 'secuestrada' en casa de sus abuelos

A principios de esta semana salió a la luz el caso de María, la niña de ocho años que estuvo cerca de siete encerrada en casa de sus abuelos maternos, en la localidad de Attendorn, Alemania. Sin embargo, a pesar de que la niña fue liberada por la policía a finales de septiembre y de que ya se encuentra en una casa de acogida, todavía son muchas las incógnitas que rondan el presunto "secuestro" de la menor, según informó el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Aislada del mundo

Uno de los aspectos que más llaman la atención de este caso ha sido el total aislamiento en el que se encontraba la niña, quien estuvo cautiva no solo por sus abuelos sino también por su madre, Rosemarie G. Según la Oficina de Bienestar Juvenil, a la menor no se le había permitido salir de la vivienda desde que tenía un año y medio de edad. De hecho, los médicos que la examinaron explicaron a los medios de comunicación alemanes que la niña negó conocer ningún bosque, a otros niños e incluso el interior de un coche, puesto que nunca se había subido a uno.

Problemas motores

También llamó la atención el hecho de que la niña tuviera "restricciones en el sistema musculoesquelético", las cuales, según el fiscal superior Patrick Baron von Grotthuss, resultan evidentes cuando sube las escaleras y probablemente se deben a la falta de ejercicio. De hecho, un vecino relató al diario Der Spiegel que un policía la ayudó a apoyarse y la condujo lentamente por las escaleras.

A pesar de sus limitaciones físicas, no hay indicios de que la pequeña haya sido maltratada o abusada sexualmente. La menor tampoco presentaba síntomas de desnutrición, según informaron en un comunicado las autoridades locales. Y, aunque nunca ha ido a la escuela, sabe leer, escribir y contar.

Mudanza a Italia

Cuando la niña nació en 2013, sus padres no estaban juntos. Dos años más tarde, su madre demandó la custodia exclusiva y también le habría prohibido al padre acercarse a la menor. Además, según se observa en el registro de residentes, supuestamente se habría mudado a la región italiana de Calabria. Sin embargo, los fiscales consideran que es probable que nunca se mudaran a Italia y que se quedaran en Attendorn. De hecho, las autoridades italianas confirmaron que nunca vivieron en la dirección calabresa proporcionada, según informó The Guardian.

Custodia compartida

Todavía se desconoce el motivo por el que el padre nunca intentó ponerse en contacto con su hija, a pesar de que le otorgaron la custodia compartida en 2016, según la BBC. La hermana del padre relató a WAZ que él le envió regalos a la niña a Italia, pero que estos siempre fueron devueltos y que cuando la madre era vista en Attendorn esta decía que estaba de vacaciones. Tampoco se sabe cómo es posible que la niña haya permanecido oculta durante tanto tiempo en un pueblo que tiene apenas 24.000 habitantes.

Una pareja anónima

Según la Oficina de Bienestar Juvenil, "no había evidencias de que la niña no viviera en Italia" y de que estuviera retenida en la casa de sus abuelos maternos. A pesar de eso, la menor pudo ser liberada debido a que en julio del presente año una pareja que no tiene relación directa con la familia comunicó la sospecha de que la niña estaba encerrada en la vivienda a las autoridades.

Ahora la madre y los abuelos de la menor están siendo investigados por haber privado de libertad a la menor durante casi siete años y la mujer podría enfrentar hasta 10 años de cárcel, según informó el fiscal. No obstante, todavía no se han presentado cargos en su contra según relató la BBC.