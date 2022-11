Maud Angelica, hija de Marta Luisa de Noruega, se estrena como cantante en la edición holandesa de 'Mask Singer'

La Casa Real de Noruega está en auge. Si hace un par de días la princesa Marta Luisa renunciaba a su cargo como tal, ahora, su hija Maud Angelica es portada de todos los medios.

La joven se ha convertido en una de las concursantes de la versión holandesa de Mask Singer. Dandy es el nombre del disfraz, que destaca por sus colores llamativos y un sombrero negro, al puro estilo de El Sombrerero Loco de Alicia en el país de las maravillas.

Así lo ha mostrado en su última publicación de Instagram, donde ha catalogado la experiencia como "divertida, estresante y asombrosa". "¡Es probablemente lo más enfermizo que he experimentado! Estaba asustada, pero estoy orgullosa de mí misma por lograrlo", asegura.

"Toda la gente allí era hermosa, el disfraz era precioso y me encantó el personaje. ¡Muchas gracias por todo el apoyo y muchas gracias por permitirme estar con vosotros durante tanto tiempo!", concluye Maud Angelica.

Al quitarse la máscara y dejar su rostro al descubierto, el equipo del jurado se quedó asombrado al ver quién era la persona que estaba bajo el disfraz.

Y no solo por ser quien es, ya que no es muy frecuente que un miembro de la realiza participe en este tipo de concursos, sino también por sus sorprendentes dotes como cantante, ya que la joven interpretó la canción Good as hell de la artista americana Lizzo.

En la publicación de Instagram han sido muchos de sus seguidores los que le han dado la enhorabuena. Y, entre ellos, su madre: "Felicidades por tu brillante debut como cantante. Dandy era un personaje absolutamente perfecto. Muy orgullosa de ti y de tu talento, eres increíble".