Ana María Aldón se pronuncia ante el acuerdo de divorcio con Ortega Cano: "Con tiempo y esperanza, todo se alcanza"

Tras unas cuantas idas y venidas en su matrimonio durante los últimos meses, Ana María Aldón y José Ortega Cano han pactado al fin su acuerdo de divorcio.

Fue en una reunión privada, según informó Diez Minutos, en la que pusieron sobre la mesa temas como el reparto de bienes y la manutención del hijo que tienen en común.

Durante la mañana del jueves, la diseñadora ha concedido a Lecturas sus primeras palabras tras el acuerdo. Sobre su hijo ha asegurado que el acuerdo es explícitamente "por y para él" y que la única condición que ha puesto es que no va a permitir que nadie le mencione.

En cuanto a la cuestión sobre mantener algún tipo de relación con la familia de Ortega Cano, la de Sanlúcar de Barrameda ha preferido guardar silencio.

Y, al preguntarle acerca de la búsqueda de una nueva casa, responde con un toque de sarcasmo: "A eso me he escapado". No se sabe aún la ubicación de donde empezará su nueva vida, por lo que habrá que esperar a quien sea ella quien confirme el destino.

Asimismo, asegura que lo único que quiere es el bienestar para todo el mundo y que todo el mundo sea feliz. Tras esto, finaliza su intervención con un refrán positivo: "Con el tiempo y la esperanza, todo se alcanza".