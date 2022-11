Miguel Muñoz, fundador de 'Fanmascotas': "La gente tiene la idea errónea de que animales como los reptiles o peces no sufren o sienten"

Miguel Muñoz lleva toda la vida dedicándose a los animales, pese a tener miedo a los perros cuando era niño. Ya de bien pequeño se interesó por los insectos y, cuando tuvo que elegir qué estudiar, se decantó por la Biología y la Biodiversidad. Así empezó toda una aventura que ha ido acompañada de mucha pasión y cientos de lecturas sobre acuariofilia, insectos y terrarios, entre otros.

Desde hace cinco años, Muñoz habla sobre animales a través de su blog Fanmascotas, un proyecto que ha ido creciendo desde entonces y que ahora también cuenta con un canal de YouTube, el cual fue uno de los finalista en los XVI Premios Creadores de 20minutos en la categoría de Sostenibilidad y medioambiente.

Miguel, su pareja Susana y su padre, también Miguel, forman parte de este proyecto audiovisual "con el objetivo de hacer llegar a todos los hogares, móviles y rincones del mundo" los conocimientos sobre "naturaleza, mascotas y huerta", tal y como expresan en la descripción del canal.

Miguel Muñoz Madrid, 1980

Licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Muñoz lleva ampliando sus conocimientos sobre animales y medio ambiente desde bien pequeño. En vez de atender a sus clases de ajedrez, se iba a la biblioteca a leer guías sobre cuidados de mascotas, acuariofilia, insectos y terrarios y, en 2016 completó sus estudios con un Máster en Biodiversidad por la misma universidad donde se licenció. Hace cinco años emprendió su propio proyecto, 'Fanmascotas', un blog sobre cuidados de diferentes animales que ahora cuenta también con el apoyo de un canal de YouTube y diferentes redes sociales como Tiktok.

¿De dónde le viene su amor por los animales?Me viene desde muy pequeño. Cuando iba al parque, siempre me iba a observar a las hormigas, no porque me lo enseñaran mis padres o alguien, era de forma innata. Lo que eran los animales más comunes no me atraían demasiado, de hecho, tuve una mala experiencia con un perro y les cogí mucho miedo hasta que me fui haciendo mayor y ya lo fui superando. He tenido un montón de animalitos y he hecho siempre lo posible por darles la mejor vida. En cuanto al mundo de los acuarios, que es donde soy profesional, ahí empecé a raíz de uno que me regalaron mis padres. Como sabía que me lo iban a comprar, en las horas que tenía clase de ajedrez me iba a la biblioteca del centro cívico a leer sobre acuarios y peces que me gustaban y que quería tener, para aprender qué necesitaban.

¿Cuándo y cómo surgió 'Fanmascotas?El blog surgió a raíz de que mi hermano se hizo blogger de ajedrez y me animó a hacer lo mismo con uno sobre mascotas. Me gusta escribir, así que empecé siguiendo su modelo y la verdad es que empezó a crecer un montón. Luego él también se hizo youtuber y, aunque me daba más reparo, el exponerme de esa manera, al final lo hice. Además, aprendí todo de manera autodidacta. No obstante, el canal está más enfocado a un ámbito educativo y lo completamos entre mi padre, mi novia y yo. Susana, que es profesora de Biología, hace la parte más científica; mi padre lleva el tema rural y sobre huerta, y yo que completo con temas de medioambiente y animales. Ya hace unos cinco años que abrí el blog y dos años y medio del canal, a lo que hace poco hemos sumado un canal de TikTok.​

El objetivo es intentar hacer ver a la gente que las mascotas no son juguetes

¿Con qué objetivo empezó este proyecto? ¿Lo lleva usted solo?

Sobre todo pensando en el ámbito educativo. Intentar hacer ver a la gente que las mascotas no son juguetes, para que la gente se informara un poco antes de adquirir un animal y, de paso, para dar rienda suelta a mis ideas e inquietudes. Y sí, lo llevo yo todo, aunque mi novia y mis padres participan en algunos vídeos, yo soy quién los edita y los gestiona, al igual que el blog.

Por los que me dice, entiendo entonces que considera que las personas se deberían más sobre animales antes de adquirirlos, ¿cierto?Sí. Con todos los animales, independientemente de si son exóticos o no. Pero sí es cierto que de éstos tampoco se habla mucho, ni siquiera en las facultades de veterinaria, donde se centran en perros, gatos y ganado. Además, se entiende (erróneamente) que animales como los reptiles, los peces o los anfibios, no sufren o sienten porque no se asemejan en nada a nosotros. La gente tiene esa idea. He visto auténticas barbaridades en cuanto a desinformación.​

Es importante tener profesionales bien formados en las tiendas de mascotas

¿Considera que es más difícil mantener un animal exótico de este tipo que un perro o un gato?Desde mi punto de vista, depende del animal. Muchos reptiles que se venden, por ejemplo los geckos leopardo o las pogonas, son criados en cautividad. Si tu no conoces la biología del animal, no puedes criarlo en cautividad. Sin embargo, si sabes de su biología, no es más difícil, ya que no tienes que sacarlos a pasear, ni vacunarlos ni jugar con ellos. Por eso es muy importante tener profesionales bien formados en las tiendas de mascotas, además de intentar informarse por cuenta propia antes de comprar o adoptar.