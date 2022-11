El pasado miércoles, Ana Rosa Quintana dejaba sola a Patricia Pardo en el Club Social del matinal alegando "motivos personales", pero sin dar ningún dato más, con lo que preocupó a gran parte de la audiencia.

Este jueves, la presentadora se ha reincorporado a su puesto habitual en El programa de Ana Rosa, pero al despedir el matinal ha pedido permiso al equipo para explicar el motivo real de su ausencia durante la sección rosa del programa del 9 de noviembre.

Así, Quintana ha señalado: "Durante tantos años, cada vez que uno hablaba encima de otro, cada vez que no se entendía algo que me decía alguien, yo siempre decía: 'oye, ¿podéis hablar de uno en uno, que la tía Isa no se entera?'".

"Desgraciadamente, la tía Isa nos ha dejado. En realidad, fue ayer, a las 0:30 horas. Fue muy triste, pero como lo he compartido tantas veces con ustedes, quería que lo supieran. Yo me marché ayer antes de tiempo porque era el día del último adiós", ha agregado la presentadora del matinal, visiblemente emocionada.