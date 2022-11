Dulceida se sincera sobre su enfermedad en el clítoris: "No es tabú, hay que hablar más de salud"

El pasado mes de febrero, Dulceida contó a sus más de 3,2 millones de seguidores en Instagram que estaba pasando por un momento muy difícil de salud. La influencer padeció una enfermedad en el clítoris, el cual tenía "hinchado como una nuez gigante".

Ahora, meses después de lo que fue diagnosticado como una intensa infección, aprovechando el estreno de Dulceida al desnudo, Domènech ha contado cómo vivió la exposición de esos problemas que sufrió, lo que suscitó incluso críticas y memes de las redes sociales y la prensa.

"Empecé a ver todos los memes, me reí muchísimo con mis amigos, pero lo vi como muy absurdo. Al final yo lo dije 'como cuando tienes otra enfermedad o te pasa algo'. Pero se ve que es tan tabú... Para mí no. Me pasa algo en el clítoris y lo cuento tan normal", ha afirmado, asegurando también que ese revuelo le hizo "mucha gracia".

También ha querido hablar sobre la importancia de su madre, Ana Pascual, en su vida. Ella es actualmente quien dirige In Management, la agencia de representación de Dulceida: "No puedes confiar en nadie más que en tu madre. Sé que estoy en muy buenas manos. Muy feliz de que ella dirija la empresa", ha afirmado la de Badalona.

Por último, ha hablado sobre la parte mala de la fama. Asegura que cuando se separó de su mujer, Alba Paul, la prensa y sus seguidores le empezaron a sacar numerosas parejas, por lo que se veía obligada a dar explicaciones continuamente, hasta que dijo basta: "Si das explicaciones de todo, acostumbras. Ahora las doy de lo que a mí me da la gana, de lo que yo creo que las tengo que dar y punto y final".