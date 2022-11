Todas las pistas que Ibai Llanos y Piqué han dado hasta ahora sobre su proyecto secreto con 'streamers' que incluye a Iker Casillas

Parece que Ibai Llanos y Gerard Piqué van a volver a hacerlo. Tras sorprender al mundo hace menos de un año anunciando que se habían convertido en socios de negocio fundando un equipo de eSports, KOI, parece que a día de hoy siguen creando nuevos proyectos juntos.

Además del Mundial de Globos, este jueves 10 de noviembre el dúo dará a conocer un nuevo evento, supuestamente deportivo, que mezclará a los streamers más importantes del mundo con Piqué e Iker Casillas.

A esto apuntan todas las pistas que ha estado dando Llanos desde el comienzo de la semana. Todo comenzó el pasado martes cuando publicó un misterioso vídeo donde solo hay música y un curioso logo con dos letras 'K', que podrían estar relacionadas tanto con KOI, como con Kosmos, la empresa de Piqué.

La sorpresa fue cuando más compañeros de Twitch de Ibai comenzaron a publicar el mismo vídeo en sus cuentas. Hasta ahora, grandes nombres como The Grefg, Perxitaa, Juan Guarnizo, DjMariio, Spursito, además de los periodistas deportivos Adri Contreras y Gerard Romero.

Aunque no hay mucha relación entre los nombres mencionados, todos parecen que tienen en común la pasión por el deporte, y en concreto por el fútbol. La teoría se ha reforzado con el último en unirse a este 11 ideal: Iker Casillas. El portero ha publicado el mismo vídeo con un link a su canal de YouTube y ha escrito: "¿En qué narices me he metido? Mamma mía".

En qué narices me he metido!! Mamma Mía!! 😱 pic.twitter.com/ZtoT76B0Kt — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 9, 2022

Ante tanta duda, la ocasión ideal para dar más detalles fue el encuentro que Ibai tuvo con Piqué la noche del miércoles en su propio canal. Aunque la mayoría de la conversación fue sobre la retirada del futbolista, sí que dieron algunas claves.

Para empezar, no tiene nada que ver con el Mundial de Qatar que dará comienzo en las próximas semanas. Y encima es un proyecto de Piqué en solitario, en el que Ibai simplemente participa.

"Yo voy de manera individual", ha explicado el creador de contenido: "Yo voy con la gente que quiera estar conmigo, no tengo que colaborar con nadie, todo el mundo es mi rival".

Dejando todavía más dudas, Piqué ha asegurado que "va a ser un impacto" y a la gente "le va a explotar la cabeza con todo el mundo participando en el mismo proyecto, defendiendo sus intereses".

Todo apunta a una competición, aunque no está claro si de doce equipos o solo de los doce participantes. Bastante alejado de las primeras informaciones que se habían publicado sobre crear alguna especie de plataforma digital de fútbol, que el vasco ya ha desmentido en su perfil. "Se han inventado absolutamente todo", comentó en un vídeo de El programa de Ana Rosa.

Oye esta señora se ha inventado absoñutamente todo y le ha dado igual. https://t.co/Cxjp7IdDFP — Ibai (@IbaiLlanos) November 8, 2022

El evento en el que Piqué explicará el proyecto será retransmitido por todos los canales de Twitch y Youtube involucrados a las 20:00 horas de este jueves y será presentado por Cristinini.