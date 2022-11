Zelenski no se fía de la retirada rusa de Jersón y asegura que "el enemigo no da regalos"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha mostrado este miércoles prudente sobre la retirada rusa de la capital de Jersón y su repliegue en el norte de la provincia, ya que Rusia no da "regalos" ni hace "gestos de buena voluntad". "Hoy en día hay mucha alegría en el espacio de la información, y está claro por qué. Pero nuestras emociones deben ser restringidas siempre durante la guerra", ha afirmado en su habitual discurso nocturno.

Rusia anunció este miércoles su retirada de la ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional bajo su control en todo el país, así como el repliegue del tercio norte de esa provincia, lo que constituye un duro revés para el presidente ruso, Vladímir Putin, que se anexionó ese territorio hace poco más de un mes.

El mandatario ucraniano ha reconocido que quizá sus palabras de esta noche sobre lo acaecido hoy en Jersón no suenen "como lo que nadie espera ahora", o, al menos, "como en las noticias", pero los ucranianos deben entender que "nadie va a ningún lado si no se siente fuerte". "El enemigo no nos da regalos, no hace 'gestos de buena voluntad'. Lo elegimos todo", ha apostillado.

Por ello, Zelenski ha recordado a los combatientes que cuando estén peleando deben entender "que cada paso es siempre la resistencia del enemigo, siempre es la pérdida de la vida de nuestros héroes". "Por eso, nos movemos con mucho cuidado, sin emociones, sin riesgos innecesarios. En aras de la liberación de toda nuestra tierra y que las pérdidas sean las menores posibles. Así es como aseguraremos la liberación de Jersón, Kajovka, Donetsk y nuestras otras ciudades".

Para Zelenski, la recuperación de dichos territorios se deberán a sus esfuerzos y operaciones de defensa, las que "están actualmente en curso" y las que todavía están planeando. Sobre la situación en el frente, ha dicho que en la región de Donetsk la confrontación es "muy importante" porque "se está decidiendo mucho allí".

"Por eso estamos de pie. Nos mantenemos fuertes. No entregamos nada. Agradezco a cada uno de nuestros héroes que están frenando estos terribles ataques de los ocupantes. Ataques constantes", ha relatado. En cuanto al sur, según el presidente, las fuerzas ucranianas se están "moviendo poco a poco", fortaleciendo sus "posiciones paso a paso".

En su alocución, Zelenski ha advertido "una vez más" a las autoridades de Moscú de que "cualquier intento" de volar la central hidroeléctrica de Kajovskaya, inundar el territorio y dejar sin agua la planta de energía nuclear de Zaporiyia "significará que le está declarando la guerra al mundo entero".