Este viernes, por fin, se celebra el Singles Day y este 2022 ha llegado cargado de ofertas en multitud de ecommerces. El 11.11 que nos abre el apetito de las compras antes del Black Friday ha dejado descuentos de hasta el 90% en ecommerces y marketplaces como AliExpress, Primor, Sephora, Huawei o Dyson. Da igual lo que estés buscando en esta fiesta del ahorro porque, seguro, está el 11 del 11 rebajado. Hasta ser soltero tiene sus ventajas si tu perfume favorito de Yves Saint Laurent está rebajado o si, por fin, puedes hacerte con unos auriculares bluetooth y unirte a la moda de lo inalámbrico al mejor precio.

Desde 20deCompras queremos ayudarte este viernes a encontrar los mejores productos (¡con los mejores descuentos!) para que aproveches al máximo esta jornada. Así que no te pierdas este top 5 de productos rebajados y toma nota de todo lo que necesitas también para comparar precios antes del Black Friday 2022 que, por cierto, ya está activo en muchos ecommerces con descuentos adelantados a su fecha.

Los 'gadgets' del momento

Para los más techis, las ofertas de AliExpress seguro que les vuelven locos. El gigante chino es quien celebra por todo lo alto el Singles Day, así que no es de extrañar que sea el que mayores descuentos ofrezca este 11.11. Por eso, sus ofertas llegan hasta el 90% de ahorro en su plataforma y es posible comprar unas tirad led por menos de seis euros (¡un modelo con micrófono incluido!). Y, para crear un ambiente aún mejor en tu casa, este difusor de esencias y humificador te encantará. Pero, las ofertas no se quedan ahí porque lo que realmente se busca ahora son aquellos gadgets que nos ayuden a ahorrar energía como los termostatos inteligentes. No obstante, seguro que estos auriculares inalámbricos por solo siete euros no los dejas escapar.

¡Con un 79% de descuento! AliExpress

Siguiendo con los dispositivos electrónicos, gracias a Huawei puedes ahorrarte ¡100 euros!, que se dice pronto, en la tableta MatePad 11 de 6 gigas de memoria RAM.

¡Con 100 euros de descuento! Huawei

Las mejores ofertas del 11.11 en cuidado personal

Los amantes beuty saben que el cuidado personal está de moda, por eso, ofertas como con las que ha amanecido Primor están arrasando. El sérum reparador de la famosa marca Lancaster, por ejemplo, está rebajado ¡más del 60%!

¡Con el 63% de descuento! Primor

Pero, no solo hay ofertas en Primor este 11.11 también en otros ecommerces como Sephora, que ha inaugurado una sección al 25% en maquillaje por el Singles Day. Así que aprovecha para comprar la paleta de sombras de ojos más ideal para tus looks diarios (¡con dorados, cobrizos, marrones y neutros!) al mejor precio.

¡Con un 25% de descuento! Sephora

Y, ¡aprovecha las ofertas también en Dyson!, porque con el código de Singles Day tienes 111 euros de descuento en su plancha de pelo Corrale sin cables y ganadora del premio Marie Claire y Elle Awards.

Un moldeado perfeccionado con la mitad del daño. Dyson

