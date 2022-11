Jason Momoa se desnuda casi por completo en el programa de Jimmy Kimmel: "Así es como voy en mi día a día"

El actor Jason Momoa fue el invitado del último programa de Jimmy Kimmel Live, en la ABC estadounidense, al que acudió vestido como su personaje en la película Slumberland, de Netflix.

Sin embargo, la conversación pronto se fue por otros derroteros, por ejemplo, la pasión de Momoa por las tradiciones hawaianas, que son las que le tocan por nacimiento.

El actor no dudó en lucir su último tatuaje, un dibujo geométrico tradicional hawaiano que se hace para recibir protección y que se hizo de la manera tradicional, con púas atadas a pequeños palos, durante 2,5 horas y en el cráneo. "Sentí que aquello duraba 24 horas, era extremadamente doloroso, conocí a mis ancestros", aseguraba Momoa.

Kimmel mostró después una foto de las redes sociales de Momoa en las que éste aparece pescando luciendo un 'malo', el atuendo tradicional hawaiano, que es lo que comúnmente se conoce como un taparrabos.

El actor explicó que es el "creador, escritor, director, productor y actor en esta serie para Apple llamada Jefe de guerra, que tiene lugar en las décadas de 1789 y 1790 en Hawái e hizo ver que el tradicional 'malo' es el que usaba todos los días para ese proyecto.

"Me estaba preparando para el papel porque me gusta meterme en el personaje" y ahí "estaba bronceando mi trasero blanco", añadía entre risas el actor, que después aseguró que ese atuendo es el que lleva en su día a día, aunque para su desgracia no puede usarlo "ni en el supermercado ni en el cine".

"¿Y lo llevas puesto debajo de la ropa ahora mismo?", le preguntó el presentador, algo que el actor se tomó como una invitación, por lo que se puso de pie y se deshizo de su ropa, luciendo el 'malo' en pleno plató, algo que probablemente ya estaba planeado.

"Nunca me he sentido más como Danny DeVito que en este momento", dijo el presentador por el tamaño de Momoa y la película Los gemelos golpean dos veces que DeVito grabó junto a Arnold Schwarzenegger.