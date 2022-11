Rocío Carrasco y Gema Aldón se encuentran por primera vez en 'Sálvame' y hablan de Ortega Cano: "Yo la creo a ella totalmente"

Este miércoles, Sálvame vivió uno de sus días más especiales, pues Jorge Javier Vázquez presentó su libro, Antes del olvido, junto a algunos de sus compañeros, que estuvieron con él para leer algunos fragmentos en directo. Y una de ellas fue Rocío Carrasco.

La hija de 'La Más Grande' acudió al programa de Telecinco para recitar uno de los pasajes del relato del presentador, pero antes se pasó por plató y se encontró, por primera vez, con alguien que ya le ha mostrado su apoyo en más ocasiones: Gema, la hija de Ana María Aldón.

"Sobrecoge lo que escuchamos de Gloria Camila", le dijo Adela González a Carrasco al encontrarse con ella en la entrada. Y es que Gema Aldón, como en otras ocasiones, habló de cómo era la hija de Ortega Cano que ella conoció y que ahora parece tener una relación muy tensa con su madre.

"Al final es la realidad. Yo la quiero y echo de menos a esa niña", respondió Rocío Carrasco. En ese momento, entró en plató y se encontró, por primera vez, con Gema Aldón, con la que se dio dos besos.

"Hay una persona que tenéis en común, y no una persona adorada, que es Ortega Cano", introdujo la presentadora y, después, le preguntó a la hija de Ana María por los escritos que presentó que se referían a la vida que el torero le habría dado a Rocío Jurado.

"Yo me la creo a ella totalmente porque yo he vivido allí y sé lo que ha pasado, y sé los problemas que puede tener una persona así", respondió Gema, refiriéndose, tal y como los tertulianos comentaron después, a sus problemas con el alcohol.

"No la pongamos en ese compromiso porque realmente ella ha conocido a una persona completamente diferente a la que era, gracias a Dios", intervino Rocío Carrasco. "Totalmente, esa frase la he dicho yo varias veces a compañeros que me han llamado", secundó la hija de Ana María.

"Lo que cuenta Rocío a mí me cuadra perfectamente porque en la familia de mi madre ha habido personas con problemas, y sé que el comportamiento que pueden traer esos problemas. Pero yo no he vivido ese comportamiento en casa de mi madre", matizó antes de que su compañera de plató se marchara para leer el libro de Jorge Javier.