Jennifer Aniston revela, en un espectacular posado, por qué nunca tuvo hijos y si ahora se arrepiente: "Lo intenté todo"

Jennifer Aniston se ha desnudado tanto física como emocionalmente en su última entrevista con la revista Allure. La actriz de 53 años ha hablado después de mucho tiempo de cuánto dolor le causó cada rumor de embarazo de protagonizaba, así como las especulaciones y continuadas preguntas de los periodistas sobre el tema de la maternidad. Y lo más importante, si se arrepiente a día de hoy de su decisión de no tener hijos.

La intérprete de Friends o Somos los Miller ha hecho varias confesiones sobre el escrutinio público al que fue sometida y al que culpa tanto de no dejar a las mujeres tomar sus propias decisiones como de que ella misma llegase a plantearse qué quería en su vida: "Yo sí que traté de quedarme embarazada".

"Era un camino, el de tener hijos, lleno de desafíos", ha dicho Aniston, a lo que la periodista contesta que no tenía constancia. "Ni tú ni nadie. Todos aquellos años y años y años de especulación... Lo hicieron realmente difícil", ha respondido la actriz, que además ha dado a conocer que llegó a poner todas las cartas sobre la mesa.

"Me estuve sometiendo a tratamientos de fecundación in vitro, bebía hasta tés chinos, lo que fuera… Lo estaba intentando todo. Y habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero es que no lo piensas, tan sencillo como eso. Así que aquí estoy ahora. El barco ha zarpado", ha declarado Aniston, que se ha quejado en cómo se utilizó su separación con Brad Pitt en 2005 bajo rumores de que él quería hijos y ella no.

"Eran mentiras y de las gordas", ha señalado Aniston acerca de lo ciertos "cuentos" de que ella "era tal cual una egoísta" y que tan solo le importaba su "carrera" en Hollywood. "Y ya lo de que la razón por la que mi esposo me dejó, el por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio, era porque yo no le iba a dar un hijo...", se ha quejado. Por eso, hoy en día asegura: "Tengo un total de cero arrepentimientos. De hecho, siento un poco de alivio porque ahora ya no escucho más lo de '¿Puedo tenerlos?'. Ya no tengo ni que pensarlo".

"La deshumanización y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es tan absurdo como inquietante", ha puntualizado, "y la forma en que me han retratado los medios de comunicación es únicamente un reflejo más de cómo vemos y retratamos a las mujeres en general, en una continua comparativa con un estándar distorsionado de belleza".

Jennifer Aniston ha continuado la entrevista rememorando que pasó "por caosas muy difíciles cuando tenía entre 30 y 40 años". "Si no hubiera pasado por aquello jamás nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Por eso estoy tan agradecida por por todas esas mierdas. De lo contrario, seguiría atrapada siendo esa persona con tanto miedo, tan nerviosa y tan insegura de quién era", ha matizado.

Por último, la actriz ha resumido: "Ahora me siento mejor que nunca, incluso más que cuando tenía veinte, treinta o cuarenta y pico años. [Las mujeres] Tenemos que dejar de decirnos cosas horribles a nosotras mismas. Porque tendrás 65 años algún día y lo que habrás de pensar será 'Pues estaba estupenda a los 53'".