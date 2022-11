Bertín Osborne, indignado, niega haberle propuesto sexo a Cristina Almeida: "Lo que sea que toma, le está sentando fatal"

Hace unos días, Cristina Almeida, en la presentación de su libro, El sexo después de los 80, reveló que Bertín Osborne le había propuesto sexo, pero que ella se negó "porque era un señorito facha".

Un extremo que el artista, visiblemente indignado, ha negado por completo. Bertín ha salido al paso de las declaraciones de la abogada, negándolas por completo y, de paso, arremetiendo contra ella.

"Bertín es un caballero y si digo lo que ha contestado quedaría en mal lugar Cristina Almeida, lo desmiente absolutamente", comentó la periodista Isabel González en Es la mañana de Federico.

Pero la cosa no quedó ahí y el artista fue más allá: "No la conozco. Hay que pedirle que cambie de camello porque lo que sea que toma le está sentando fatal. No hubo ni propuesta ni nada", comentó el cantante y presentador.