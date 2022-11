Ruth Lorenzo se corta el pelo en mitad de un concierto a modo de protesta

Este miércoles, en el Teatro Eslava de Madrid, Ruth Lorenzo se subió al escenario más reivindicativa que nunca. Lo hizo para celebrar un concierto único, tal y como ella había dicho en la previa, donde presentó sus nuevas canciones. Esas que se enmarcan dentro de un disco, Crisálida, que lleva dos años cocinando, pero que no ha publicado por motivos externos a ella.

"Voy a celebrar mi cumpleaños, que es el día 10, con vosotros. Voy a celebrarlo haciendo algo que me ha dado mucho miedo lanzarme a hacer, pero que sé que no voy a estar sola. Quiero dar las gracias a toda la gente que trabaja mano a mano conmigo, a mi equipo personal, porque no me han abandonado, a mi familia por creer en mí todo el rato y a vosotros por empujarme a saltar al vacío", afirmaba en el vídeo donde anunciaba el concierto.

Durante el show, cargado de momentos simbólicos por la situación profesional que atraviesa la artista, ocurrió uno que llamó la atención por encima de todos. En mitad de una canción, y tal y como se ven en los muchos vídeos que circulan en las redes, la murciana decidió cortarse su larga melena.

RUTH LORENZO CORTÁNDOSE EL PELO EN DIRECTO 😱



Hoy cumple 40 y ha querido cortar con su pasado y empezar una nueva era ✨



Su discográfica no le deja sacar su disco y ha querido rebelarse y ser libre 🖤 pic.twitter.com/a0u7eGl8aq — Sowick (Xmassy version🎄🎅🏻🎁🦌⛄️) (@Sowick1329) November 9, 2022

Una vez hecho, orgullosa y brazo en alto, muestra su mechón de pelo al público congregado para verla en directo y que solo hace que aplaudir el gesto de la artista murciana.

¿Por qué este gesto de Ruth? Según informa Semana, se trata de un gesto en apoyo a todas las mujeres de Irán, formando parte así de un movimiento que surgió en solidaridad por la muerte de la joven Mahsa Amini, que falleció tras ser detenida por la policía de la moral, tras lo que mucha gente famosa y anónima se unió cortándose el pelo al grito de "¡por la libertad!".

Sin embargo, muchos seguidores de la murciana apuntan a que su gesto podría deberse a que su discográfica no le deja sacar su disco y ha querido rebelarse y ser libre, por lo que Ruth ha querido cortar con su pasado e iniciar una nueva etapa.