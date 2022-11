Manu y Danna discuten en 'Pesadilla en el paraíso' después de que él asegure que han tenido sexo: "No eres un hombre de verdad"

Telecinco emitió este miércoles 9 de noviembre una nueva gala de Pesadilla en el paraíso. En ella, se pudo ver esas imágenes sobre las que Danna Ponce advirtió a su novio, al que le dijo que lo iba a pasar mal.

"Yo confío en ella y sé hasta dónde va a llegar y a dónde no, pero eso no quita que me molesten algunas cosas que veo", dijo el aludido antes de verlas.

En ellas, se pudo ver a la joven junto a Manuel González en la cama, haciendo la cucharita y en unas imagen que daban lugar a que pudiesen haber hecho algo más a parte de dormir. Un masaje muy erótico durante el día auguraba una noche en la misma línea y, tal y como ellos mismos reconocieron, entre Manuel y Danna hay mucha atracción.

"Yo con Manuel me comporto como me nace pero intento no pasar los límites por respeto a la persona que tengo fuera", comentó Danna. Esta durmió junto a Manuel. Estos se habían abrazado, se habían llegado incluso a dar un par de picos pero, según Manuel, ha habido algo más que caricias bajo las esas sábanas.

El andaluz aseguró que Danna se había dejado llevar con él por completo y que se habían tocado: "Mi dedo corazón y mi dedo índice han hecho un solo de guitarra, a ella le da miedo reconocerlo y que su novio se entere, pero ese chaval tiene que saber lo que ha pasado debajo de la manta", explicó.

Por su parte, la influencer lo negó rotundamente y acusó al gaditano de ser "muy poco hombre" y de no saber tratar a las mujeres. "Aunque no haya pasado nada más allá entre Manuel y yo sí que creo que lo he hecho es una falta de respeto, no debería haberme metido en la cama con él. Ha demostrado que es un niñato, Iwan no ha contado lo que ha hecho con Daniela, Manuel lo cuenta y con mentiras", añadió.