Steisy pierde el duelo contra Dani y se convierte en la última expulsada de 'Pesadilla en el paraíso'

Telecinco emitió este jueves 9 de noviembre un encarnizado duelo: el de Steisy y Dani G en Pesadilla en el paraíso. Los concursantes pasaron de la noche a la mañana de parecer una pareja y casi provocar la ruptura entre la extronista y su novio, Pablo Pisa, al odio.

De hecho, Steisy, que además ha dejado siempre claro su objetivo de ganar, ofreció regalar ropa interior usada o que sus seguidores cortaran la Gran Vía como llamadas de acción al voto. Sin embargo, pese a todo su despliegue de creatividad, se convirtió en la última expulsada del concurso.

Con el 58% de los votos, la audiencia decidió que fuese ella quien se despidiera. Nada más escuchar su nombre en boca de Lara Álvarez, la concursante rompió a llorar desesperadamente.

"Todo ha sido maravilloso, los animales son maravillosos, son los seres más inocentes del mundo. Te quieren sobre todas las cosas, lo que te aportan los animales no te lo aporta nadie", dijo, mientras lloraba.

Después, Steisy se despidió de sus compañeros: "Manuel cuídame a Isra", pidió, dejando claro que la discusión con el vidente había sido superada. "Daniela, me gustaría que juzgases a todos por igual, y del mismo modo que me criticaste a mí por mi pelea con Israel, me gustaría que no te acostases con Iwan, que también ha discutido con él", añadió.

"Víctor, tienes que llegar a la final, eres el mas currante", le dijo al marido de Beatriz Trapote. El elegido por la audiencia, Dani, tuvo unas palabras para la recién expulsada: "Tenía la misma ilusión que yo y hay poca gente que viva el concurso tan intensamente. A pesar de lo que nos hemos dicho, lo siento", concluyó el concursante, dejando atrás los conflictos.