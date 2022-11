Sandra Sabatés advierte a Wyoming: "Si quieres tener un detalle conmigo, no se lo robes a Cristina Pedroche"

Las bromas entre Sandra Sabatés y Wyoming tras el monólogo del madrileño son un clásico de El Intermedio, que este miércoles volvió a vivir un nuevo capítulo.

Cuando ambos se sentaron en la mesa y tras saludarse, el presentador le hizo una pregunta a su compañera: "Por cierto, ¿te ha llegado al camerino un ramito de violetas?".

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

La periodista, con cara de enfado, le contestó: "Me ha llegado, me ha llegado... pero una cosita Wyoming, si quieres tener un detalle conmigo, no se lo robes a Cristina Pedroche".

"O por lo menos quítale la tarjeta...", le advirtió. El madrileño, sorprendido, señaló: "Igual es que me he equivocado y le he mandado a ella el ramo con tu tarjeta...".

Sabatés le dijo: "Es que no aprendes Wyoming...". Tras el consejo que le dio a su compañero, la periodista comenzó el repaso a las noticias más destacadas del día.