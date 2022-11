Los mayoristas de fruta y verdura de Barcelona convocan paros en diciembre

El sindicato CCOO ha anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga en el sector de mayoristas de frutas y verduras de la demarcación de Barcelona para los días 5 y 7 de diciembre. Según ha informado la organización en un comunicado, Comisiones Obreras ha decidido no firmar el preacuerdo sobre el convenio de mayoristas alcanzado esta semana por la patronal del sector y UGT al considerar que no garantiza el poder adquisitivo y empeora las condiciones de las personas que trabajan en el sector. "No tiene el apoyo de la mayoría de la parte social que forma parte de la mesa de negociación del convenio, que en este caso es CCOO", ha avisado el sindicato.

Tal y como ha avisado Comisiones, la asamblea de trabajadores del sector celebrada el pasado lunes en Mercabarna ha aceptado ir a la huelga si la patronal no cambiaba sus planteamientos. "El preacuerdo firmado en solitario por UGT solo prevé una vigencia de un año y no asegura que las personas que trabajan en el sector no pierdan poder adquisitivo, ya que no incorpora cláusula de revisión salarial", apunta CCOO.

En este sentido, indica que tampoco se ha conseguido una reducción de la jornada laboral, como proponía la plataforma sindical, y se incorporan algunas medidas que empeoran las condiciones actuales, como la ampliación del periodo de prueba para las nuevas contrataciones. Del mismo modo, CCOO insta a la patronal y a UGT a dar "marcha atrás" y sentarse a negociar un nuevo convenio.