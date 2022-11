La separación de Shakira y Piqué parece haber llegado, por fin, a buen término. Tal como han informado sus abogados, la expareja habría llegado a un acuerdo en el que la cantante mantendrá la custodia de los dos hijos que tienen en común, que vivirán en Miami, donde el futbolista podría visitarlos.

El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Alex Rodríguez, reportero y colaborador habitual del matinal, que, desde Miami, ha destacado que la vivienda en la que la cantante vivirá con los menores cuenta con 750 metros cuadrados, seis dormitorios, siete cuartos de baño y un muelle.

Rodríguez, además, ha destacado que será vecino de Shakira, pues su vivienda se encuentra al principio de la calle en la que se alojará la artista y su familia. Por su parte, Alessandro Lecquio ha criticado el gusto de la colombiana: "Es una horterada. Mantener una casa con esa estética es la prueba de que Barcelona no se ha metido del todo en Shakira porque aquí somos más discretos".

Alex Rodríguez ha apuntado que, en comparación con el resto de alojamientos de la zona, la vivienda escogida por Shakira es una de las más discretas. Además, aunque el periodista ha destacado que en España se suele respetar la intimidad de los menores, también ha explicado que en Miami esa consideración es aún mayor.

Así, el reportero ha agregado que en Miami los hijos de los artistas y personajes famosos que habitan la zona cuentan con una intimidad absoluta: "Yo sé que en España no se acosa y no se persigue a los pequeños, pero es verdad que muchos famosos tienen decenas de cámaras en la puerta de su casa. Eso, aquí en Miami, no lo ven".

"Es un tipo de prensa que aquí no se ve tanto y entiendo que es algo que, al final, ha favorecido para que Shakira y Piqué piensen que es un buen lugar para criar a los niños", ha agregado el periodista que, además, ha apuntado que los colegios de la zona están valorados en 30.000 dólares: "Prácticamente, no se sabe qué hijos de famosos están yendo a esos centros a no ser que vaya, de repente, algún padre por ahí. Pero nunca he visto a nadie fotografiando en la puerta del colegio. En ese sentido, la prensa es un poco más tranquila".

Finalmente, Alex Rodríguez ha apuntado que existe la posibilidad de que Gerard Piqué "esté pensando en crear una sucursal de su empresa en Miami": "Estaría mirando cómo regularizar su situación, conseguir el visado y poder trabajar un tiempo aquí".