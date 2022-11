El bono cultural impulsado para que los jóvenes de nuestro país se sumerjan en el mundo del entretenimiento y, además, dar un impulso necesario al sector, duramente golpeado por la pandemia de la Covid-19, ha supuesto que algunos encuentren los tres pies al gato.

Espejo Público ha comentado, este miércoles, el caso de algunos jóvenes que han decidido sacar un rendimiento bastante diferente a los 400 euros ofrecidos por el Gobierno para animar al consumo de contenidos culturales.

Así, algunos beneficiarios han decidido revender en diversas plataformas los productos que han adquirido con el dinero del bono cultural. Es el caso de videojuegos como el Fifa 2023 o todas las temporadas de Juego de Tronos.

Por su parte, el ministro de Cultura, Miquel Iceta ha destacado en una rueda de prensa que, pese a que haya personas que "utilicen mal una ayuda pública", eso no significa que dicha ayuda vaya a ser "inhabilitada". Sin embargo, el político ha apuntado que se trata de un delito revender los productos adquiridos con el bono.

Desde el plató del matinal, el abogado Joaquín Moeckel ha sentenciado: "No es delito. Lo he comprado, es mío y hago con ello lo que yo quiera. Es como si me hacen un regalo de boda, no me gusta y lo revendo. Está feo, pero no es delito".